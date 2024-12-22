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Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı: KAP'a açıklama yapıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en köklü tekstil markalarından biri olan Akın Tekstil, 68 yılın ardından ekonomik gerekçelerle kapandığını duyurdu. Şirketin aldığı bu karar, 152 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı: KAP'a açıklama yapıldı
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Akın Tekstil, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile kapanma kararı aldığını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’ne uygun şekilde yapılan açıklamada, kararın ekonomik ve operasyonel zorluklardan kaynaklandığı ifade edildi. Şirket, açıklamasında enflasyonla mücadele, döviz kuru politikaları, personel giderleri, finansman problemleri ve toplu iş sözleşmeleri gibi unsurların bu kararda etkili olduğunu belirtti.

KAP'a açıklama yapıldı

Şirketin kapanma kararıyla ilgili açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde 4 günlük gecikmeyle kamuoyuna duyuruldu. Akın Tekstil, bu süreçle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"16.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması adına bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilecek olması hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle , Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. maddesi kapsamındsa içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Gelinen noktada; İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri ortadan kalktığından işbu açıklama yapılmıştır."

Bölgede işsizlik endişesi

Akın Tekstil, iş akdi feshedilen çalışanlarla ilgili yasal süreçlerin başlatılacağını ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verildiğini bildirdi. Ancak, bu durumun Lüleburgaz ve çevresindeki işsizlik oranını artırmasından endişe ediliyor.

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