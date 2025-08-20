  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti: Üretim durdu
Takip Et

Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti: Üretim durdu

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 1954 yılından beri "Taç Pekmez" markasıyla faaliyet gösteren Antalya Konserve Pekmez şirketi için iflas kararı çıktı. Yıllara meydan okuyan köklü firma, nihayetinde mahkeme kararıyla tasfiye sürecine girdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti: Üretim durdu
Takip Et

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin konkordato başvurularını hukuka aykırı bularak reddetti.

Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi'nin borçlarını erteleme talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Karar, şirketlerin mali yapılarının ve sundukları konkordato planlarının mevzuata uygun bulunmaması üzerine verildi. Bu red kararıyla her iki şirket de iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti: Üretim durdu - Resim : 1

Mahkeme iflasına hükmetti

Mahkeme, her iki şirketin de İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.

Şirketin üretim kapasitesi sürdürülemez hale geldi

Taç Pekmez markasıyla Türkiye genelinde bilinirlik kazanan firma, 71 yıl boyunca hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime katkı sağlamıştı. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, şirketin üretim kapasitesini sürdürülemez hale getirdi. Mahkeme kararının ardından yayımlanan resmi ilanla birlikte, şirketlerin iflası kamuoyuna duyuruldu. İlanda, ilgili firmaların ticaret sicil ve vergi numaralarına da yer verildi.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi: Gerekçesi açıklandıİYİ Parti'de toplu istifa depremi: Gerekçesi açıklandıGündem

 

Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda yükseldiElektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda yükseldiEkonomi

 

 

Şirket Haberleri
Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır
Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır
Karpowership, iştiraki BKPS ile Basra Körfezi’nde de enerji üretimine başlıyor
Karpowership, iştiraki BKPS ile Basra Körfezi’nde de enerji üretimine başlıyor
AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte destinasyonlar
AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte destinasyonlar
Akbank, yenilikçi şirketleri proje ortağı olmaya davet ediyor: Akbank PoChallenge 2025 başlıyor
Akbank, yenilikçi şirketleri proje ortağı olmaya davet ediyor: Akbank PoChallenge 2025 başlıyor
Sigortanın ötesine odaklanan MediSA’dan sağlıkta ‘dijital yol arkadaşlığı’ dönemi
Sigortanın ötesine odaklanan MediSA’dan sağlıkta ‘dijital yol arkadaşlığı’ dönemi
Forte iştiraki Cetwell'den 75 milyon TL'lik anlaşma
Forte iştiraki Cetwell'den 75 milyon TL'lik anlaşma