Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti: Üretim durdu

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin konkordato başvurularını hukuka aykırı bularak reddetti.

Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi'nin borçlarını erteleme talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Karar, şirketlerin mali yapılarının ve sundukları konkordato planlarının mevzuata uygun bulunmaması üzerine verildi. Bu red kararıyla her iki şirket de iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

Mahkeme iflasına hükmetti

Mahkeme, her iki şirketin de İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.

Şirketin üretim kapasitesi sürdürülemez hale geldi

Taç Pekmez markasıyla Türkiye genelinde bilinirlik kazanan firma, 71 yıl boyunca hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime katkı sağlamıştı. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, şirketin üretim kapasitesini sürdürülemez hale getirdi. Mahkeme kararının ardından yayımlanan resmi ilanla birlikte, şirketlerin iflası kamuoyuna duyuruldu. İlanda, ilgili firmaların ticaret sicil ve vergi numaralarına da yer verildi.