Türkiye'nin 84 yıllık dev holdinginin konkordato süresi uzatıldı

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Kimya sektöründe 1942’den bu yana faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding ve grup şirketlerinin konkordato sürecinde yeni bir karar alındı. İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler için daha önce uygulanan konkordato süresini 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzattı.

Zülfikarlar Holding ve 6 şirketin konkordato süresi uzatıldı

Mahkeme tarafından verilen kararla İsfendiyar Zülfikari ile birlikte Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş. ve Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresi uzatıldı. Böylece şirketlerin konkordato süreci 13 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

Konkordatolu şirketlere ödeme koruması

Konkordato süreci boyunca şirketlerin borç ödemelerine ilişkin mahkeme kararında belirtilen koruyucu hükümler uygulanmaya devam edecek. Süreç kapsamında şirketlerin çeklerinin de yazılmayacağı belirtildi. Alacaklıların tahsilat süreci ise konkordato hükümleri çerçevesinde yürütülecek.