Türkiye'nin akaryakıt şirketinde ekonomik kriz! Konkordato ilan etti

2013’te Adana’da kurulan Daspet Akaryakıt, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Adana merkezli akaryakıt firması Daspet, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 2013’te kurulan ve kısa sürede bölgenin önde gelen markalarından biri haline gelen şirket, mahkeme tarafından geçici mühlet ile koruma altına alındı.

3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verildi

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım Tİcaret Anonim Şirketi'ne 3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca alındı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği, aksi halde sürecin devam edeceği bildirildi.

Çevre illerde yatırımlarını artırmayı planlamıştı

2013 yılında Adana’da faaliyete başlayan Daspet Akaryakıt, kısa sürede bölgesel pazarda büyüyerek istasyon ağını genişletmişti. Şirket, geçmiş yıllarda Türkiye genelinde istasyon sayısını yüzde 25 artırmayı hedeflediğini duyurmuş ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yatırımlarını artırmayı planlamıştı. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sektördeki dalgalanmalar, Daspet’in mali durumunu olumsuz etkiledi.

