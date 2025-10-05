  1. Ekonomim
Araç kiralama platformu Getir Araç, rakibi TikTak’a devredildi. Getir Araç’ta yüzde 25 hisseye sahip olan Anadolu Grubu, bu hissesini 5,5 milyon dolara satarak işlemi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Türkiye'nin araç kiralama devi satıldı! KAP'a açıklama yapıldı
Türkiye’nin araç kiralama sektöründe önemli bir devri gerçekleşti. 2022 yılında kurulan Getir Araç, tüm hisseleriyle birlikte TikTak’a satıldı. Anadolu Grubu ile Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala, Getir Araç’taki paylarının tamamını devretti.

KAP'a açıklama yapıldı

Getir Araç üzerinde yüzde 25'lik hissesi bulunan Anadolu Grubu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin ("Çelik Motor") %25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.'nin ("Getir Perakende") ise %75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin ("Getir Araç") sermayesini temsil eden payların %100'ünü Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.'ne ("Tiktak") satışına yönelik taraflarca bağlayıcı devir sözleşmesi 03/10/2025 tarihinde imzalanmış olup aynı tarih itibari ile ilgili pay devir işlemleri tamamlanmıştır.

Çelik Motor'a ait olan Getir Araç'ın sermayesini temsil eden payların %25'ine ilişkin pay devir bedeli 5.510.000 USD olarak belirlenmiştir. Söz konusu pay devir bedeli, belirlenen ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

Mubadala Türkiye yatırımlarından çıkıyor

2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Getir, pandemi sonrası yaşanan küçülmeyle birlikte Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala'nın hakimiyetine geçmişti. Salur, BAE merkezli fonu şirketine çökmekle suçlarken, Mubalada sürpriz şekilde Getir'in Türkiye pazarındaki tüm yatırımlarından çıkmaya karar verdi.

