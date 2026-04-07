Polisan Holding’in çoğunluk paylarının satışı hakkında Rekabet Kurulu izni!

Türkiye kimya sektörünün önde gelen isimlerinden Polisan Holding’in yaz aylarında başlayan satış süreci kapsamında, Rekabet Kurulu tarafından İşlem’e izin verildi.

Bitlis Ailesi üyeleri tarafından Polisan Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinin yüzde 77,7268'ini temsil eden payların Corex Holding B.V. iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.'ye devri hususunda mutabakata varıldığı ve bu amaçla 27.06.2025 tarihinde bir pay devir sözleşmesinin imzalandığı açıklanmıştı.

Dün yapılan açıklamada da Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği bildirilmiştir.

Satışın tamamlanması sürecine ilişkin gelişmelerin tam ve zamanında paylaşılacağı belirtilmiştir.