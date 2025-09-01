  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye'nin deri devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Takip Et

Türkiye'nin deri devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti

Deri sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve Bolu’dan hem yurt içine hem de yurt dışına üretim yapan Emre Modern Dericilik, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin deri devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Takip Et

Bolu'nun Gerede ilçesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Emre Modern Dericilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi, geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Geçici mühlet kararı uzatıldı

İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanıyacak geçici mühlet kararı, ilk olarak 29 Nisan 2025’te verilmişti. Komiser heyetinin değerlendirmesi doğrultusunda bu süre, 29 Temmuz 2025 itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye'nin deri devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti - Resim : 1

Ek tedbirler alındı

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin başarılı olup olmayacağının tespiti için geçici konkordato komiserlerinin görevlerinin devamına hükmetti. Borçlunun mal varlığını koruma amacıyla ek tedbirler de alındı.

20 yılı aşkın sektörde

2000’li yılların başında kurulan Emre Modern Dericilik, özellikle kaliteli deri üretimiyle tanınıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki markalara tedarik sağlayan firma, zorlu piyasa koşullarına rağmen uzun süre istikrarlı üretim gerçekleştirmişti. Özellikle Nine West gibi uluslararası moda markalarına sağladığı tedarikle adından söz ettirmişti

Jeotermal enerjide Kuru Kayaç devrimi başladıJeotermal enerjide Kuru Kayaç devrimi başladıŞehirler

 

Eskişehir'de gece tramvay seferlerine üç günlük ara verilecekEskişehir'de gece tramvay seferlerine üç günlük ara verilecekGündem

 

 

Şirket Haberleri
Nestlé CEO'su görevden alındı
Nestlé CEO'su görevden alındı
Pegasus Hatay uçuşlarına yeniden başladı
Pegasus Hatay uçuşlarına yeniden başladı
Panelsan'dan enerji verimliliği hamlesi: Yeni markası Logiccore ile yapılarda tasarruf dönemi
Panelsan'dan enerji verimliliği hamlesi: Yeni markası Logiccore ile yapılarda tasarruf dönemi
Hapimag Sea Garden sürdürebilir turizme öncü oldu!
Hapimag Sea Garden sürdürebilir turizme öncü oldu!
Yıldız Holding’de üst düzey atama! Kurumsal İletişim yöneticiliğine Yeliz Kara getirildi
Yıldız Holding’de üst düzey atama! Kurumsal İletişim yöneticiliğine Yeliz Kara getirildi
MagicPay, ilk yatırımını ENA Venture Capital’den aldı
MagicPay, ilk yatırımını ENA Venture Capital’den aldı