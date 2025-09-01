Türkiye'nin deri devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti

Bolu'nun Gerede ilçesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Emre Modern Dericilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi, geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Geçici mühlet kararı uzatıldı

İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanıyacak geçici mühlet kararı, ilk olarak 29 Nisan 2025’te verilmişti. Komiser heyetinin değerlendirmesi doğrultusunda bu süre, 29 Temmuz 2025 itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

Ek tedbirler alındı

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin başarılı olup olmayacağının tespiti için geçici konkordato komiserlerinin görevlerinin devamına hükmetti. Borçlunun mal varlığını koruma amacıyla ek tedbirler de alındı.

20 yılı aşkın sektörde

2000’li yılların başında kurulan Emre Modern Dericilik, özellikle kaliteli deri üretimiyle tanınıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki markalara tedarik sağlayan firma, zorlu piyasa koşullarına rağmen uzun süre istikrarlı üretim gerçekleştirmişti. Özellikle Nine West gibi uluslararası moda markalarına sağladığı tedarikle adından söz ettirmişti