  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye’nin dev akaryakıt şirketi konkordato ilan etti!
Takip Et

Türkiye’nin dev akaryakıt şirketi konkordato ilan etti!

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden TP Petrol Dağıtım A.Ş., akaryakıt kaçakçılığı soruşturması sonrası konkordato başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin dev akaryakıt şirketi konkordato ilan etti!
Takip Et

Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş., son haftalarda ortaya çıkan akaryakıt kaçakçılığı iddialarının ardından ciddi bir mali krize sürüklendi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapan şirket için geçici mühlet incelemesi yapılacak.

Antalya ve Hatay'da bulunan SOCAR Türkiye'ye ait Star Rafinerisi'nden piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıt çalınmasıyla başlayan skandal, şirketin suç duyurusunda bulunmasıyla boyut değiştirmiş ve ilk incelemelerin ardından Türkiye Petrolleri'nin üst yönetiminde bulunan 3 isim tutuklanmıştı.

Karar'ın haberine göre, Zülfikarlar Holding iştiraki olan Türkiye Petrolleri'nde Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı verilirken, haftalardır yurt dışında firari durumunda olan Zülfikari'nin şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Konkordato başvurusu resmen yapıldı

Zülfikarlar Holding'e ait Akça Kimya'nın 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından şirkete bağlı iştiraklerin ekonomik krizde olduğu öne sürülürken, geçtiğimiz hafta TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin konkordato talep ettiği öğrenildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin aktif varlıkları hakkında tedbir kararı alınması ve belirli süreyle kesin mühlet talep edilirken, ilk incelemelerin ardından mahkeme şirketin başvurusu üzerine tedbir kararı aldı.

Geçici mühlet değerlendirmesi yapılacak

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte, mevcut finansal durumu incelemesi ve nihai bir karara varması bekleniyor.

Şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, şirket hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde mevcut finansal tabloların incelenmesi için konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.

Almanya Başbakanı Merz, AB’nin “Avrupa Savunma Birliği”ne getirilmesini talep ettiAlmanya Başbakanı Merz, AB’nin “Avrupa Savunma Birliği”ne getirilmesini talep ettiDünya
AB-Türkiye İş Zirvesi'nde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi masaya yatırıldıAB-Türkiye İş Zirvesi'nde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi masaya yatırıldıEkonomi
Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor