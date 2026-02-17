Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında yönetimine el konulan Bank Pozitif, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılıyor. Bankanın satışı için bugün açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

Muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL

Finans dünyasının yakından takip ettiği süreçte, banka için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL oldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcı grupların, şartname hükümleri uyarınca 55 milyon liralık bir teminat tutarını önceden yatırması zorunlu tutuldu. İlgili tarafların kapalı zarf usulüyle tekliflerini dün itibarıyla TMSF’ye ilettiği süreçte, nihai karar bugün düzenlenecek açık artırma ile kamuoyuna duyurulacak.

Bir yıldır kayyum çatısı altındaydı

Türkiye’deki faaliyetlerine 2002 senesinde adım atan ve 24 yıllık bir mazisi bulunan Bank Pozitif, son bir senedir kayyum idaresi altında çalışmalarını yürütüyordu.

2025'in Mart ayında gerçekleştirilen operasyonun ardından yasal prosedürleri tamamlanan kuruluşun satışı, mevzuat çerçevesinde TMSF denetiminde nihayete erdirilecek. Dev satışın ardından bankanın yeni sahibinin kim olacağı ve sektördeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise ekonomi çevrelerinde merakla bekleniyor.