Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor: Anlaşma resmen duyuruldu!

Kazakistan merkezli finans grubu Kaspi.kz, Rabobank Türkiye’yi satın almak için adım attı. Türkiye’deki yatırımlarını artıran Kaspi, kısa süre önce Hepsiburada’nın yüzde 65,4 hissesini 1,1 milyar dolara almıştı. Şimdi ise Rabobank Türkiye’yi bünyesine katarak, finansal hizmetler alanında Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmayı planlıyor.

"Düzenleyici kurumların onay süreci devam ediyor"

Interfax.com'un haberine göre, Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze, satın alım sürecinin 2025 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Lomtadze, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Digital Bridge 2025 Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Düzenleyici kurumların onay süreci devam ediyor. Türkiye'de şube ağı bulunmayan, 27 çalışanı olan bir bankayız. Bu adım, Türkiye'de finansal hizmet sunma lisansı kazanmamızı sağlayacak" dedi.

Kaspi Türkiye’de “Süper Uygulama” hedefliyor: Bankacılık ve e-ticaret tek platformda

Kaspi'nin Türkiye planı yalnızca bankacılıkla sınırlı değil. Şirket, Rabobank'ın altyapısını Hepsiburada'nın e-ticaret operasyonlarıyla entegre ederek, finans ve alışverişin birleştiği bir "süper uygulama" modelini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu modelle kullanıcılar, tek bir platform üzerinden hem alışveriş yapabilecek hem de kredi, ödeme ve sigorta gibi finansal işlemleri gerçekleştirebilecek."

Kaspi CEO'su Lomtadze, iki ülke arasındaki ticareti canlandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

Yakında Türk tüccarların ürünleri Kaspi'de, Kazak tüccarların ürünleri ise Hepsiburada'da satışa çıkacak. Amacımız, Türkiye ile Kazakistan arasında hızlı ve güçlü bir ticaret köprüsü kurmak."Kaspi.kz'nin Kazakistan'daki iştirakleri arasında Kaspi Bank, Kaspi Pay, Kaspi Shop ve Kaspi Travel bulunuyor. Şirket, ödeme sistemleri, çevrimiçi alışveriş ve fintech hizmetlerini tek çatı altında topluyor.

Kaspi'nin Rabobank hamlesi, Hepsiburada alımından sonra Türkiye'deki ikinci büyük yatırımı olacak. Kazak fintech devi, 85 milyonluk Türkiye pazarında, Kazakistan'da uyguladığı başarılı modelini yeniden inşa ederek bölgesel büyümesini hızlandırmayı planlıyor. Şirket, halihazırda 14 milyon aktif kullanıcıyla Kazakistan nüfusunun yaklaşık %70'ine ulaşıyor.