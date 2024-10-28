Türkiye'nin dev bilet şirketi Fransızlara satıldı
Türkiye'nin önde gelen çevrimiçi seyahat platformu Obilet, Fransız şirket BlaBlaCar tarafından satın alındı.
Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online yerli otobüs ve uçak bilet satış platformu Obilet, Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar tarafından satın alındı.
Rekabet Kurulu'ndan açıklama
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifade edildi
Hisselerin tamamına onay verildiği belirtildi
Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte ilerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de, süreç hakkında Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.