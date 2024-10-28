Türkiye'nin dev bilet şirketi Fransızlara satıldı

Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online yerli otobüs ve uçak bilet satış platformu Obilet, Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar tarafından satın alındı.

Rekabet Kurulu'ndan açıklama

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifade edildi

Hisselerin tamamına onay verildiği belirtildi

Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte ilerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de, süreç hakkında Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.