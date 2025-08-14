  1. Ekonomim
Türkiye'nin dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet tanındı

Türkiye'nin önde gelen et üreticilerinden Erşan Et, finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Erşan Et, Metro, Migros, Carrefour, BİM, Şok, A101, Özdilek, Çağdaş ve McDonald’s gibi büyük zincirlere et ve burger köftesi tedarik ediyordu.

Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararıyla Erşan Et’e 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süre zarfında, firmanın mali durumunu incelemek üzere üç kişilik bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra İflas Hukuku Uzmanı Şevki Yetiker ve Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun görev alacak.

Finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı

Erşan Et, Metro, Migros, Carrefour, BİM, Şok, A101, Özdilek, Çağdaş ve McDonald’s gibi büyük zincirlere et ve burger köftesi tedarik ediyor. Ancak, Türkiye'de son yıllarda uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle birçok şirket gibi Erşan Et de finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek

Önümüzdeki üç ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek. Mahkeme, gerekli görmesi durumunda geçici mühleti 1 yıl süreyle kesin mühlete çevirebilir veya ekonomik taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde iflas kararı alabilir. Bu süreç, gıda sektöründeki diğer firmalar için de önemli bir emsal teşkil edebilir.

