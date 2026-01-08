Türkiye'nin dev firması konkordato talebiyle başvuruda bulundu

Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevcut piyasa şartları ve küresel ekonomik gelişmelerin faaliyetlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle konkordato talebinde bulunduğunu duyurdu. Şirket, bu kapsamda Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaptığını açıkladı.

Mahkemenin yaptığı inceleme sonucunda, şirket için 9 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı alındı. Sürece ilişkin tüm gelişmelerin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

KAP açıklaması şöyle:

Şirketimiz, içinde bulunulan piyasa koşulları ve küresel ekonomik gelişmelerin faaliyetlerimiz üzerindeki etkileri nedeniyle, Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvuruda bulunmuştur.

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, şirketimiz hakkında 09.03.2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verilmiştir.