Türkiye'nin dev holdingi konkordato ilan etti!

Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de şok gelişme: Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi birçok sektörde faaliyet gösteren holdingde, devam eden miras kavgalarının ardından alt şirketler konkordato ilan etmeye başladı. Ege Bölgesi’nin en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Atay Holding’deki bu gelişmeler iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi

Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Mehmet Doğan Atay hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya atadı.

Miras krizi derinleşti

Geçtiğimiz aylarda holdingin kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılı sonunda 83 yaşındayken vefat etmesiyle Ege Bölgesi’nin en varlıklı ailelerinden olan Ataylar’da kardeş kavgası başladı. Varlıklarının 1,5 milyar doları bulduğu belirtilen İzmir ve Aydın merkezli grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a ağır suçlamalar yönelterek dava açtı. Mehmet Doğan Atay’ın hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine geçirdiği iddiasıyla açılan dava İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam ediyor.