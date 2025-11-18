Türkiye’nin dev holdinginde konkordato zinciri! KAP'a açıklama yapıldı

Akça Kimyevi Maddeler, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 03.11.2025 tarihinde 2025-1005 Esas Numaralı dosya kapsamında İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu gerçekleştirildiği duyuruldu.

Akça Kimyevi Maddeler’e geçici mühlet kararı

Açıklamada, "13.11.2025 tarihinde alınan ara karar ile, geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararının 17.11.2025 tarihinde ilan olunduğunu bildiririz.

Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması, geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih de gözetilerek 13.02.2026 saat 10:30'da yapılacaktır.

Öte yandan; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsfendiyar Zülfikari'nin yurt dışında özel nedenlerden kaynaklı bulunduğunu, en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini bildiririz" ifadeleri yer aldı.

TP Petrol Dağıtım da konkordato ilan etmişti

Grubun son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar, akaryakıt kaçakçılığı iddialarıyla başlayan soruşturmanın büyümesi ve TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin konkordato başvurusuyla gündeme gelmişti. O süreçte şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında gözaltı kararı verilmiş, Zülfikari ise haftalardır yurt dışında firari konumda bulunuyordu.

1942 yılından beri hizmet veriyorlardı

1942 yılında kimyevi maddelerle ticarete atılan Zülfikarlar Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla uzun süredir faaliyetlerini yürütüyor. Akaryakıt, enerji, kimya ve finans sektörlerinde hizmet veren grubun Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer aldığı biliniyor. Akaryakıt dağıtım sektöründe 700'ü aşkın istasyonları ile Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol markalarıyla çalışmalarını yürüten şirketin ayrıca; yenilenebilir enerji sektöründeki hidroelektrik santralleri Tesla Enerji markası, kimya sektöründe Zülfikarlar Kimyevi ve Akça Kimya markaları ve finans sektöründe Akdeniz Faktoring markası ile faaliyetleri mevcut. Şirket, 1981'den beri Zülfikarlar Kimyevi ve 2004'ten beri Akça Kimya markaları ile yol yürüyordu. Akça Kimya’nın Türkiye pazarında aktif olarak çeşitli kimyasalların dağıtım ve üretimini yerine getirdiği; tekstil, ağaç, tarım, polyester, boya, deterjan ve kozmetik, gıda ve yem alanlarında hizmet verdiği biliniyor.