Türkiye’nin dev market zinciri ikiye bölünüp satılıyor!

Merger Market’in aktardığı bilgilere göre, CarrefourSA süpermarket ve hipermarket operasyonlarının devri için A101 ve Anpagross ile masada. Görüşmeler kapsamında süpermarketlerin A101’e, hipermarketlerin ise Anpagross’a devredilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Sabancı Holding’in düşük net kar marjı ve özkaynak kârlılığı sebebiyle Teknosa (TKNSA) ve CarrefourSA’dan çıkmayı değerlendirdiği iddia edilmişti.

CRFSA hissesi %9’un üzerinde yükseldi

Haber sonrası Borsa İstanbul'da işlem gören CRFSA hisselerinde güçlü yükseliş yaşandı. CRFSA hisseleri %9’un üzerinde artış kaydettikten sonra %8,18 artış ve 131 TL fiyattan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda SAHOL hisseleri de %2,37 artış ve 86,45 TL’den fiyatlandı.

CarrefourSA, haftanın son işlem gününü tavan fiyattan tamamladı. Şirketle ilgili sürdürülen görüşmelerde ise nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.