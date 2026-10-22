Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti: 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyordu

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Türkiye’de ürettiği mutfak ve ev eşyalarını çok sayıda ülkeye ihraç eden Qlux Ideas, konkordato süreciyle gündeme geldi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren şirket için mahkeme tarafından bir yıl süreyle kesin mühlet kararı alındı.

Şirketin Genel Müdürü Burak Önder, Aralık 2024’te Dünya gazetesine verdiği röportajda beş kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını açıklamıştı. Aradan iki yıl geçmeden şirket, ihracat faaliyetleri yerine mali yeniden yapılandırma süreciyle gündeme geldi.

Qlux Ideas ve şirket yetkililerine 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi

Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yürüttüğü 2026/118 esas sayılı dosya kapsamında Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Burak Önder ve Sebahattin Erçin için 22 Ekim 2026’dan itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi.

21 Ekim tarihli, ILN02575482 numaralı mahkeme ilanında, konkordato komiser heyetinin görevini sürdüreceği ve daha önce uygulamaya konulan tedbirlerin kesin mühlet boyunca devam edeceği bildirildi. Verilen karar, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Konkordato sürecinin mahkeme denetiminde devam edeceğini ifade ediyor.

Qlux Ideas’ın konkordato sürecinde yeni dönem

Qlux Ideas’ın konkordato süreci Mayıs 2026’da başladı. Mahkeme, 22 Mayıs 2026’dan itibaren şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre, 22 Ağustos’tan itibaren iki ay daha uzatıldı. 19 Ekim’deki duruşmanın ardından ise dosyada kesin mühlet aşamasına geçildi.

Böylece yaklaşık beş aydır devam eden mali yeniden yapılandırma süreci, bir yıllık kesin mühlet kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.