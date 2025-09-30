  1. Ekonomim
Küresel ekonomik kriz, Türkiye’de çok sayıda şirketin iflas etmesine neden olurken, bu tabloya son eklenen firma EGM Giyim oldu. Mali sorunlarını çözemeyen büyük tekstil firması konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin dev tekstil firması konkordato ilan etti!
Türkiye’de, son dönemde hızla artan küresel ekonomik krizin etkisiyle birçok şirket kapanışa gitmeye devam ediyor. Bingöl'de hizmet veren EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaşadığı mali darboğazın etkisiyle konkordato ilan etti.

3 ay süre ile geçici mühlet kararı 

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda; "Bingöl Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacılar Cemal Erdoğan (T.C. 47***62) ile Egm Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Vergi No; 3251156155) hakkında; 25/09/2025 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,

"Geçici komiser görevlendirildi"

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçici komiser olarak; Mali Müşavir Bayram Keskin İle Burhan Arıkız'ın görevlendirildiği,

"7 günlük itiraz süresi verildi"

Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı.

