Türkiye'nin dev termik santrali icradan satılıyor: Tarih belli oldu

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Konya Şeker’in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışına ilişkin takvim netleşti. TKİ’ye 20 milyar TL’yi aşan borcu bulunan santral için iki aşamalı açık artırma yapılacak.

Santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

Soma B Termik Santrali’ne 13,8 milyar TL değer biçildi

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek.

Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.

Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Kaynaklar, santralin satışından elde edilecek gelirin TKİ'ye aktarılacağını anımsatarak, "Santralin, TKİ'ye (elektrik üretmek üzere aldığı kömürden kaynaklı) 20 milyar TL'yi aşkın borcu bulunuyor. TKİ'nin, alacakları tahsil edilecek" ifadesini kullandı.