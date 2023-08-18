Türkiye’nin dev tünellerinin yüzde 90’ında Dianthus’un imzası var

Esra Özarfat

BURSA - Yurt içi ve yurt dışındaki kara yolları tünellerinin, metroların, endüstriyel tesislerin ve havalimanlarının mekanik ve elektronik sistem entegrasyonunu yaparak nitelikli projeler imza atan Bursalı Dianthus Endüstriyel, aynı zamanda ithal ikameci yaklaşımıyla da öne çıkıyor. 2014 yılında kurulan ve 2017 yılından bu yana Türkiye’deki tüm tünellerin yüzde 90’ında imzası bulunan Dianthus, bu alanda ihtiyaç duyulan elektromekanik sistemleri de üreterek pazara sunuyor.

Dianthus Endüstriyel CEO’su Ömer Kula, “Ürünlerimizi akıllı ulaşım sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve havalandırma sistemleri olarak ayırıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri daha farklı. Yolcuların güvenliğini ve kaçış bölümünü sağlayan sistemler. Diğeri de yolcuların can ve mal güvenliğini sağlayan bölümler olmak üzere ürünlerimizi kategori anlamında ikiye ayırıyoruz. Bizim için çok kıymetli bir şey. Avrupa'nın en büyük kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'nde de imzamız var. Türkiye’de büyük inşaat firmalarıyla çalışıyoruz. Devam eden Eğribel, Yağdonduran, Demirkapı, Honaz tünelleri gibi devam eden projelerimiz var. 2017 yılında Türkiye’nin en büyük tüneli olan Ovit Tüneli’nde 85 adet ürün kullandık. Sadece acil çıkış kapısı değil, yangın söndürme, havalandırma, aydınlatma ve anons sistemleri de tedarik ederek anahtar teslim sunuyoruz. Türkiye’de gerek karayolu gerekse raylı sistemler alanında yapılması gereken çok fazla iş bulunuyor. Bu anlamda Türkiye pazarı hala bakir bir pazar” dedi.

12 ülkeye ihracat

Tünellerde kullanılan ve Almanya’dan ithal edilen acil tahliye kapılarının Ar-Ge’sini yaparak yerlileştirdiklerini anlatan Kula, “Metrekarede bin pascal rüzgar basıncına dayanıklı olan standart kapıları 2 bin pascal basında dayanıklı hale getirdik. Bu ve benzeri geliştirmelerle sağladığımız yüksek güvenlik ve kolaylıklarla Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de resmi tedarikçisi olduk. Cari açığı kapatma noktasında ciddi hizmet sağladık. 2017 ve 2020 yılları arasında en az 400 milyon lira gibi bir ithal ikâme sağlayarak ülkemizde tutmayı başardık” diye konuştu. Ayrıca elektromekanik alanında da tünellerdeki SOS çıkışlarını gösteren tabelaların üretimi ve satışını yaptıklarını kaydeden Ömer Kula; İstanbul, Bilecik ve Yozgat’taki tesislerinde üretim yaptıklarını aktardı.

Zigana, Cudi Dağı, Assos ve Troya, Yağdonduran ve Buruncuk tünelleri, Bostancı-Dudullu metro hattı gibi Türkiye'nin önemli projeleri için yerli üretim yaptıklarını vurgulayan Kula, ayrıca Umman, Irak, Cezayir, Fransa, Arnavutluk gibi ülkeler başta olmak üzere 12 ülkeye ihracat yaptıklarını da ifade etti. Tüm ürün gruplarında hizmet verebilmek için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını dile getiren Kula, ayrıca farklı sektörler için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.