Türkiye’nin En Beğenilen CHRO’su Sabancı Üniversitesi’nden Berrin Yılmaz

İş dünyasının önde gelen CHRO, CMO ve CEO’larının ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri’nde, 2022 yılının “En Beğenilen 50 CHRO’su” açıklandı.

KREA tarafından organize edilen ve iş dünyasındaki 45 binden fazla profesyonelin oyuyla belirlenen yılın Altın Lider Ödülleri’nin “Türkiye’nin En Beğenilen CHRO’ları 20 Aralık’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü Berrin Yılmaz, Altın Lider Ödülleri’nde “Türkiye’nin En Beğenilen CHRO’ları” arasında yer aldı.

Daha önce Sabancı Holding ve Akçansa bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü Berrin Yılmaz, iş dünyasının profesyonelleri tarafından ödüle layık görülmesinin çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sabancı Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz İK çalışmalarında öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Üniversitemizin misyonu doğrultusunda birlikte yaratmak ve geliştirmenin gücüne inanıyoruz.

Bu doğrultuda attığımız her adımda çalışanlarımızdan güç alarak ilerliyoruz. Bu değerli ödülü kazanmamda emeği geçen hem Akçansa hem de Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları’ndaki çalışma arkadaşlarıma ve üniversitemizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.”