Türkiye’nin en büyük ambalaj devi iflas etti!

Geçen yıl konkordato başvurusu reddedilen ve ihtiyati tedbirleri kaldırılan Multipak Ambalaj’la ilgili dosya yeniden incelendi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dosyaya müdahil olabilecek ya da itirazda bulunabilecek. Dosyada, firmanın çok sayıda çalışanını işten çıkardığı bilgisi de yer aldı.

Multipak, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu

2007 yılından itibaren Türkiye’nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firması olan Multipak, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu. Karton tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, gıda güvenliği esaslarına uygun, doğa dostu ambalaj üretimiyle sektörde fark yaratmıştı.

Avrupa’nın ise ilk 3 büyük ambalaj üreticisinden biriydi

1996’da kurulan Multipak Ambalaj, Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi, Avrupa’nın ise ilk 3 büyük ambalaj üreticisinden biri olarak gösteriliyordu. Hem iç pazarda hem de uluslararası arenada güçlü bir konuma sahip olan şirket, yüksek kaliteli karton ambalaj ürünleriyle sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur.”