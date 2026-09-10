Türkiye’nin en etkin 50 CHRO’su belli oldu

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Türkiye’nin insan kaynakları alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırması sonuçlandı.

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin insan kaynakları yönetimi performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 29 Eylül’de “Redefining Balance” temasıyla düzenlenecek CHRO Summit’te alacak.

DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından; şirketlerin insan kaynakları performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

Finans, perakende, enerji ve gıda başta olmak üzere farklı sektörlerden önde gelen şirketlerin insan kaynakları liderlerini bir araya getiren listede, kadın ve erkek liderlerin dengeli temsili de dikkat çekti.

İnsan kaynakları dünyasının kritik başlıkları tartışılacak

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının insan kaynakları liderlerini bir araya getiren CHRO Summit 2026, bu yıl “Redefining Balance” (Dengeyi Yeniden Tanımlamak) temasıyla gerçekleştirilecek.

29 Eylül Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek zirvede; yeni nesil liderlik, çalışan deneyimi, organizasyonel dayanıklılık, yetenek yönetimi, insan ve teknoloji arasındaki denge ve geleceğin çalışma dünyası gibi İK gündeminin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

CHRO Summit 2026, “En Etkin 50 CHRO” ödül töreniyle sona erecek. Zirve hakkında daha detaylı bilgi için www.chrosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alfabetik sıraya göre en etkin 50 CHRO 2026

· ABDULKERİM ÇAY – TÜRK HAVA YOLLARI

· AHMET AKSOY – TOGG

· ALİ YALÇIN – TÜRKİYE İŞ BANKASI

· ALPER TOKALP – HAYAT KİMYA

· ASENA AKBALCILAR AŞKIN – KOÇSİSTEM

· ASLI NAMAL – ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

· AYŞE GÜVENÇ – TÜRK TUBORG

· AYŞEGÜL GÜRKALE – ENERJİSA ÜRETİM

· BAHATTİN AYDIN – LC WAIKIKI

· BERRİN YILMAZ – ENERJİSA ENERJİ

· BUKET UĞUR – YILDIZ HOLDİNG

· BURCU YÜKSEL KOCAGÖZ – PETROL OFİSİ GRUBU

· BUSE KASAPOĞLU ÖZEN – DOĞUŞ HOLDİNG

· BÜLENT OĞUZ – AKBANK

· CENK AKINCILAR – QNB TÜRKİYE

· DR. DOĞAN BAŞAR – TÜRKİYE SİGORTA

· DUYGU ERZURUMLU CENGİZ – AKKÖK HOLDİNG

· ERHAN ÖZEL – TEMSA

· ERİŞ ASLAN – KOÇTAŞ

· ERKAN DURDU – TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

· ESRA BEYZADEOĞLU – DOĞAN HOLDİNG

· EVRİM BAYAM – ECZACIBAŞI TOPLULUĞU

· EYLEM DERYA ÖZGÜR – PLADIS GLOBAL

· PROF. DR. HAKAN KARATAŞ – T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

· HAKAN TİMUR – ZORLU HOLDİNG

· HALE ÖKMEN ATAKLI – ING TÜRKİYE

· HÜSEYİN ÖZUYSAL – T.C. ZİRAAT BANKASI

· İDİL PAMİR – ANADOLU SİGORTA

· İSKENDER BAYRAK – TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

· DR. M. OĞUZCAN BÜLBÜL – ABDİ İBRAHİM

· MELİS TUNAVELİ – TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

· NAZİRE ULUSOY – IC HOLDİNG

· NURSEL ÖLMEZ ATEŞ – BORUSAN HOLDİNG

· OLCAY YILMAZ NOMAK – MİGROS TİCARET A.Ş.

· ORÇUN SARICA – TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

· OSMAN ALPTÜRER – ANADOLU GRUBU

· OSMAN ÖZDEMİR – FORD OTOSAN

· ÖNDER KORKMAZ – TÜPRAŞ

· ÖZDEN ÖNALDI – YAPI KREDİ

· ÖZGE BOZKURT ALTIN – KALYON HOLDİNG

· PINAR YAMANER – ALARKO HOLDİNG

· SELDA SEÇKİNLER OBA – İGA İSTANBUL HAVALİMANI

· SEMİH SEL – KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

· SEVDA ÇETİNKAYA – METRO TÜRKİYE

· ŞENGÜL ARSLAN – ŞİŞECAM

· ŞENNUR KURU – KİBAR HOLDİNG

· TUĞBA PAŞALI KARACAN – BORUSAN OTOMOTİV

· UFUK MAHİR – TAV İŞLETME HİZMETLERİ

· UMUT GÜNAL – KOÇ HOLDİNG

· YAKUP ARSLAN – TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ (TUSAŞ)