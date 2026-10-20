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Türkiye'nin en güvenilir markaları açıklandı: İşte öne çıkan sektörler

Trusted Brands 2026 araştırmasıyla Türkiye’de farklı sektörlerde güven ve itibar açısından öne çıkan markalar açıklandı. 14 sektörden 154 şirketin 17 bin 200 kişinin katılımıyla değerlendirildiği çalışmada, sektörlerinin önde gelen markaları belirlendi.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin en güvenilir markaları açıklandı: İşte öne çıkan sektörler
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FutureBright Group, RepMan ve Global Marketing Summit, Türkiye’deki markaların güven ve itibar düzeylerini kapsamlı biçimde analiz etmek amacıyla ‘Trusted Brands’ araştırması kapsamında ortak bir çalışma yürüttü.

154 şirketin marka güveni ve itibarı incelendi

‘Trusted Brands’ araştırmasında, Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 154 şirketin markaları güven ve itibar yönetimi açısından değerlendirildi.

İnceleme, 7 ana boyut ve 18 alt kriter temel alınarak gerçekleştirildi. 14 sektörü kapsayan araştırma, Ağustos–Eylül 2026 döneminde 17 bin 200 kişinin katılımıyla çevrim içi anket yöntemi kullanılarak tamamlandı.

Araştırmaya göre Türkiye'nin en güvenilir markaları

Akaryakıt: Opet

Bankacılık: Garanti BBVA

Beyaz Eşya – TV – Küçük Ev Aletleri: Samsung

E-Market: Uber Eats Trendyol Go

E-Ticaret: Trendyol

Hızlı Tüketim Gıda Ürünleri: Eti

Holding ve Grup Şirketleri: Koç Holding

Internet Sağlayıcıları: Turkcell Superonline

Mobilya – Yaşam: Paşabahçe

Sigorta: Allianz

Süt ve Süt Ürünleri: Sütaş

Telekomünikasyon: Turkcell

Zincir Restaurantlar: Köfteci Yusuf

Zincir Marketler: Migros

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