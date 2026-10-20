Türkiye'nin en güvenilir markaları açıklandı: İşte öne çıkan sektörler
Trusted Brands 2026 araştırmasıyla Türkiye’de farklı sektörlerde güven ve itibar açısından öne çıkan markalar açıklandı. 14 sektörden 154 şirketin 17 bin 200 kişinin katılımıyla değerlendirildiği çalışmada, sektörlerinin önde gelen markaları belirlendi.
FutureBright Group, RepMan ve Global Marketing Summit, Türkiye’deki markaların güven ve itibar düzeylerini kapsamlı biçimde analiz etmek amacıyla ‘Trusted Brands’ araştırması kapsamında ortak bir çalışma yürüttü.
154 şirketin marka güveni ve itibarı incelendi
‘Trusted Brands’ araştırmasında, Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 154 şirketin markaları güven ve itibar yönetimi açısından değerlendirildi.
İnceleme, 7 ana boyut ve 18 alt kriter temel alınarak gerçekleştirildi. 14 sektörü kapsayan araştırma, Ağustos–Eylül 2026 döneminde 17 bin 200 kişinin katılımıyla çevrim içi anket yöntemi kullanılarak tamamlandı.
Araştırmaya göre Türkiye'nin en güvenilir markaları
Akaryakıt: Opet
Bankacılık: Garanti BBVA
Beyaz Eşya – TV – Küçük Ev Aletleri: Samsung
E-Market: Uber Eats Trendyol Go
E-Ticaret: Trendyol
Hızlı Tüketim Gıda Ürünleri: Eti
Holding ve Grup Şirketleri: Koç Holding
Internet Sağlayıcıları: Turkcell Superonline
Mobilya – Yaşam: Paşabahçe
Sigorta: Allianz
Süt ve Süt Ürünleri: Sütaş
Telekomünikasyon: Turkcell
Zincir Restaurantlar: Köfteci Yusuf
Zincir Marketler: Migros