Sipay, Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-para ve ödeme kuruluşu seçildi

Her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2024 Programı’nın sonuçları açıklandı. Yenilikçi teknolojilerle hayata geçirdiği ürün ve servislerle tüm ödeme alma türleri için tek noktadan çözüm sunan Sipay, üç yılda gerçekleştirdiği 36 kat büyüme ile bu yıl da e-para ve ödeme kuruluşları arasında zirveye yerleşti. Sipay genel sıralamada ise 5’inci sırada yer aldı.

“Fintek dünyasına yön vermeye devam edeceğiz”

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sipay olarak başarımızı ödüllerle tescillemeyi sürdürüyoruz. Kısa süre önce Sardis Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görülmemizin ardından şimdi de Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-para ve ödemekuruluşu olmak son derece gurur verici. Hedeflerimize ulaşma yolundaki kararlı çalışmaları ve özverileri için tüm ekip arkadaşlarıma ve yenilikçi çözümler üretmek için güç birliği yaptığımız tüm iş ortaklarımıza kıymetli katkılarından dolayıteşekkür ediyorum. Şu anda olduğu gibi gelecekte de müşteri merkezli inovatif bir yaklaşımla iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi vefintekekosistemine öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”