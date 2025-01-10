Kargoist, yılbaşı ve Black Friday'de sektöre güç kattı

İnovatif kargo sistemiyle dikkat çeken Kargoist, bu dönemde e-ticaret firmalarına sunduğu garantili kargo çözümleriyle sektöre güç katıyor. Kargoların en hızlı ve güvenli şekilde taşınmasını hedefleyen firma, gelişmiş teknolojisi ve esnek yapısıyla teslimat süreçlerini hızlandırıyor.

Kargoist, yenilikçi uygulamalarıyla sektörde öncü konumda. Türkiye’de scooter ile dağıtım yapan ilk firma olan Kargoist, bu sayede hızlı ve pratik bir teslimat ağı oluşturdu. Ayrıca, teslimat modellerindeki çeşitlilikle müşterilerine esnek çözümler sunuyor.

Last Mile çözümleri ile verimlilik

E-ticaret lojistiğine teknolojik yenilikler getiren Kargoist, özellikle "last mile" çözümleriyle dikkat çekiyor. Bu yöntem, ürünlerin depodan müşteriye hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

Pandemide yüzde 300 büyüme

Pandemi döneminde hızlı büyüme kaydeden Kargoist, 2020 ve 2021 yıllarında %300 büyüme oranına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 9,5 milyon e-ticaret ürünü taşıyan firma, bu başarısını esnek yapısına ve yüksek hizmet kalitesine borçlu.

Kargoist, yenilikçi yaklaşımıyla e-ticaret lojistiğinde fark yaratmaya ve sektöre değer katmaya devam ediyor.