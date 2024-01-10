Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oluyor

İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğinde Türkiye İtibar Akademisi tarafından 13’üncüsü gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi aranarak CATİ yönetmiyle gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile ahşap parkeden akaryakıta, ayakkabıdan bankacılığa, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar yaklaşık 40 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların itibarları ölçümleniyor.

“Markalara yol haritaları için alt yapı sağlıyoruz”

Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile arandığını belirten İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar “Türkiye İtibar Endeksi araştırması sayesinde şirketler kurum değerlerini artırmak adına nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini belirleyebilecekler. Biz ‘Türkiye İtibar Endeksi‘ ile itibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde altyapı sağlıyoruz” dedi.

Yüksek enflasyonun etkisi

Geçen yıl ülke ekonomisinde gerçekleşen yüksek enflasyonun araştırma sonuçlarına etkisi olabileceğini belirten Acar, “13’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi’nin rapor süreçleri devam ediyor. Akademik kurulumuzun hazırlıklarına başladığı ve yakında tamamlayacağı raporu bizler de heyecanla bekliyoruz. Araştırmanın sahadan elde edilen bulgularına baktığımızda, geçtiğimiz yıl yüksek enflasyonun araştırmaya yanıt veren katılımcıların zihnindeki marka algısı ve tercihleri üzerinde de etkili olduğunu görüyoruz. Yani lokomotif sektörlerde yüksek enflasyon markaların algılarını olumsuz etkilemiş. Bu sadece B2B değil B2C sektörlerde de böyle. Yine araştırmanın ön bulgularına göre; bazı sektörlerde en itibarlı markalar hedef kitlelerinin nezdindeki liderliklerini rakiplerine kaptırmış görünüyor” diye konuştu.