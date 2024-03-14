Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir zamanlar Türkiye'nin en en ünlü eğlence mekanları arasında yer alan ve ünlülerin akın ettiği Reina'nın sahibi olan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verdi. Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Reina'ya yönelik 2017 yılbaşı akşamında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardında mekan uzun süre kapalı kalmış ve şirket borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Sadece işçi alacakları 3 milyon TL'yi bulunan şirket söz konusu ödemeleri de yapamamıştı.