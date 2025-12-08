Türkiye’nin fast-fine lideri Basil, yeni yatırımlarla güçleniyor

Zeynep Köksal Yaykıran, 300 bin dolar tutarındaki yatırımıyla Basil’in yeni ortaklarından oldu. Bu yatırım, Basil’in yerel tedarik, sürdürülebilir üretim ve sağlıklı hızlı yemek (“fast-fine”) konseptini Ankara’dan sonra Türkiye’nin dört bir yanına ve uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen büyüme planının ilk basamağını oluşturuyor.

Basil ilk şubesini 2023 yılında Ankara’nın tarihi Gaziosmanpaşa semtinde, Otsimo’nun bahçesinde açtı. Hızlı yemeğin sağlıklı olabileceğini ürettiği kase ve dürümlerle gösteren marka kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kurucular Zafer Elcik, Sercan Değirmenci ve yatırımcılar Hüseyin Helvacı, Mehmet Atakan Foça’dan oluşan yönetim kurulu ve 20 yıllık sektör tecrübesiyle Ruşen Kökten’in yönetiminde marka, Ankara’nın farklı noktalarında açtığı şubelerle hızla büyüdü.

Bugün Basil, hem Ankara’daki beş şubesi hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen franchise talepleriyle scale-up aşamasına geçen nadir restoran markalarından biri konumunda.

Basil’in yaklaşımı; her şubede günlük ve taze üretim, yerel çiftçilerle doğrudan tedarik, “Chef-curated” ya da “Build your own” seçenekleri, müşteri deneyimini hızlandıran dijital altyapı olarak tanımlanıyor.

Bu model, Basil’i fast-fine kategorisinde güçlü bir yenilikçi oyuncu yapıyor.

Teknoloji ile gastronominin kesiştiği bir model

Basil’i aynı segmentteki restoranlardan ayıran güçlü bir teknoloji omurgası bulunuyor. Markanın kullandığı mobil uygulama ve operasyon yazılımları Basil’i yalnızca gastronomi girişimi olmaktan çıkarıp gastronomi dünyasına teknoloji ile yeni bir soluk getiriyor.

Sürdürülebilirlik: Basil’in DNA’sı

Basil, yerel üreticilerle çalışarak tedarik ağını mümkün olduğu kadar bölgesel tutuyor ve karbon ayak izini sektör ortalamasına göre yüzde 30 daha düşük seviyede koruyor.

Markanın değerleri; taze malzeme, iyi tarım, şeffaflık ve yerel ekonomiyi güçlendirme üzerine kurulu.

Yönetim kadrosu güçleniyor

Yeni yatırımın ardından Basil’in Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

● Ruşen Kökten – CEO, 20+ yıl bilişim ve gıda sektörü tecrübesi

● Zafer Elcik – Brand & Marketing

● Sercan Değirmenci – IT & Tech

● Hüseyin Helvacı – Finance

● Mehmet Atakan Foça – Partnership

● Zeynep Köksal Yaykıran – Yeni Yatırımcı Ortak

Zeynep Köksal Yaykıran: Yerel üreticiyi destekleyen bu modeli büyütmek için sabırsızlanıyorum

Zeynep Köksal Yaykıran, ortaklık sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Basil, sağlıklı hızlı yemek kültürünü Türkiye’de yeni bir seviyeye taşıyor. Yerel üreticiyi merkezine alan bu modeli birlikte daha da büyüteceğimize inanıyorum."

Zafer Elcik: Hedefimiz hızlı ve sağlıklı yemeğin Türkiye’den çıkan lideri olmak

Basil kurucularından Zafer Elcik yatırım turu sonrası şunları söyledi:

"Ankara’da başladığımız hayalin Türkiye’nin farklı şehirlerine yayıldığını görmek mutluluk verici. Hızlı yemeğin sağlıklı da olabileceğini göstermek istiyoruz. Bu yaklaşımla gastronomi sektöründe yeni bir soluk olacağımıza inanıyoruz. Zeynep Hanım’ın gastronomi alanındaki yaratıcı deneyimi ve geniş topluluk etkisi, Basil’in marka hikâyesine de yeni bir boyut kazandıracak."