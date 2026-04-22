Türkiye'nin gıda devi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye genelinde birçok markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda hakkında mahkeme tarafından geçici konkordato kararı verildi. Yaklaşık 51 milyon lira sermayeye sahip olan DKC Grup’un mali yeniden yapılandırma sürecine girdiği belirtildi.

DKC Grup Gıda ve ortaklarına 3 ay geçici konkordato kararı

Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

14 yıllık şirket olan Dkc Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.

Alacaklılara 7 günlük süre verildi

Mahkeme verdiği kararda, alacaklılarının ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri açıkladı.