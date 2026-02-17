Türkiye'nin gıda devi üretimi durdu: Fabrika satış süreci başladı

Gündoğdu Gıda, son dönemde Borsa İstanbul’daki yükselişiyle gündeme gelmesine rağmen üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirket, artan operasyon maliyetleri ve hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimden çekildiğini duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, tarım ve hayvancılık sektöründeki fiyatlama zorluklarının faaliyetlerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, üretim faaliyetleri sona erdirilse de şirketin mevcut tüzel kişiliği altında ticari faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Fabrika ve varlıklar devrediliyor

Şirket yönetimi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki fabrika binası ile içerisindeki makine, tesis ve ekipmanların; ayrıca Kula ilçesindeki güneş enerji sisteminin, ilişkili taraf olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satılmasına karar verdi.

SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşunun 31 Aralık 2025 tarihli raporlarına göre;

Fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar: 284 milyon 195 bin TL

Güneş enerji sistemi: 29 milyon 500 bin TL + KDV

Diğer makine ve tesisler: 5 milyon 125 bin TL + KDV

Değerleme zorunluluğu kapsamı dışındaki duran varlıklar: 88 milyon 862 bin 930 TL + KDV

Satış genel kurul onayına sunuldu

Satış işlemi, SPK mevzuatı kapsamında ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirildi ve genel kurul onayına sunulacağı açıklandı.

16 Şubat 2026 itibarıyla pay sahibi olup genel kurulda olumsuz oy kullanan yatırımcılara ayrılma hakkı tanınacak. Şirket, bu kapsamda alınabilecek paylar için 100 milyon TL üst sınır belirlerken, satıştan elde edilecek kaynağın yeni yatırımlarda kullanılmasının planlandığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan tedbir kararı

Borsa İstanbul, dün yapılan incelemeler sonucunda Gündoğdu Gıda (#GUNDG.E) payları hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG payları 17 Şubat 2026 seans başından 16 Mart 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Gündoğdu Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

Gündoğdu Gıda tarafından gıda üretiminin durdurulmasına ilişkin KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararı ile;Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan hammadde tedarik zorlukları, artan üretim maliyetleri ve fiyatlama güçlükleri nedeniyle Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz ticari faaliyetlerine devam edecektir.

Bu kapsamda; Şirketimizin Manisa ili Salihli ilçesinde bulunan fabrika binası ve içerisindeki makine, tesis ve ekipmanlar ile Manisa ili Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi 115 ada 127 parselde bulunan Güneş Enerji Sistemi'nin, SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporlarında belirlenen bedeller esas alınarak, ilişkili tarafımız olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satışı ve devrine karar verilmiştir.

Değerleme raporlarında belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir:

Fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar: 284.195.000 TL

Güneş Enerji Sistemi: 29.500.000 TL + KDV

Diğer makine ve tesisler: 5.125.000 TL + KDV

Değerleme yapılması zorunluluğu kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar: 88.862.930 TL + KDV

Söz konusu işlem, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraf işlemi niteliğinde olup, işlem bedellerinin tespitinde bağımsız değerleme raporları esas alınmıştır.

İşlem, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemlilik ölçütünü sağladığından genel kurul onayına sunulacaktır. SPK'nın ilgili tebliği gereği 16.02.2026 tarihi itibariyle pay sahibi olup, Genel Kurul toplantısında söz konusu işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri ayrılma hakkına sahip olacaktır. Ayrılma hakkı kapsamında Şirketimiz tarafından satın alınabilecek paylar için 100.000.000 TL üst limit belirlenmiştir.

Şirketimiz gıda üretim faaliyetlerini sonlandırmakla birlikte, ticari faaliyetlerine mevcut tüzel kişiliği altında devam edecek olup, elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesi planlanmaktadır."

"Şirketimiz 16/02/2026 tarihli 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu kararında; Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılarak mevcut üretim tesislerinin satılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulunun aynı tarihli 2026/04 sayılı toplantısında ;

1- Şirketimizin, Gıda Üretim tesislerinin bir bütün olarak satışı işleminin SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4 ve 6'ncı madde hükümleri çerçevesinde "önemlilik ölçütünün" oluştuğu dikkate alınarak, bu işlemin "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine ve bu işlemin Şirketimizin genel kurulunun onayına sunulmasına,

2- Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Gıda Üretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin olarak, SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına, işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot için) 237,045 TL fiyat üzerinden kullanımına,

3- Söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesine; Genel kurulda gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada, 16.02.2026 tarihinde pay sahibi olup, olağan genel kurul toplantısına katılarak ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduklarının kabul ve beyan edilmesine,

4- Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin ayrılma haklarını, sahip oldukları payların tamamı için, Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek aracı kurum vasıtasıyla kullanmalarına, Bu kapsamda işlemlerin gerçekleştirilmesi için Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

5- Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarının satışı için, Şirketimizce yetkilendirilen Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerekmekte olduğunun duyurulmasına, pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödenmesine

6- Ayrılma hakkı kullanım tarihlerinin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."