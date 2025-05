Türkiye’nin harcadıkça kazandıran ilk kredi kartı Bonus çeyrek asrı devirdi

Takip Et

Garanti BBVA’nın çıktığı ilk günden itibaren ödeme sistemlerinde yeni bir devir başlatan kredi kartı Bonus, 25. yaşını kutluyor. 2000 yılında Türkiye’nin ilk harcadıkça kazandıran kredi kartı olarak kullanıma sunulan Bonus, geçen çeyrek asırda sadece bir kart değil, aynı zamanda Garanti BBVA’nın liderliğinde geliştirilen çok bankalı bir platforma dönüştü. Bugün sekiz farklı banka ile birlikte toplamda 18 milyon kişi tarafından kullanılan Bonus, 25. yılında Türkiye’de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer alıyor.

Bonus kullanıcıları, Türkiye genelinde 600 bini aşkın üye işyerinde her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyor. En fazla harcama market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde yapılırken, kazanılan bonuslar da ağırlıklı olarak akaryakıt , market ve e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde kullanılıyor. “Bedavası en bol kredi kartı” sloganını25 yıldır hayata geçiren Bonus, her ay sunduğu 350’den fazla kampanya ile kullanıcılarına 15.000 TL’ye varan bedava alışveriş fırsatı sunuyor. Ayrıca Bonus, Türkiye tarihinde kampanya ile ev kazandıran ilk kredi kartı olma özelliğini de elinde tutuyor.

Dijitalde öncü, her zaman kullanıcı dostu

Bonus’un dijital başarı hikâyesinin merkezinde, Garanti BBVA’nın geliştirdiği mobil cüzdan uygulaması BonusFlaş yer alıyor. 20 milyondan fazla indirilen uygulama, yılda 100 milyonun üzerinde kampanya katılımına aracılık ederken, kullanıcıların hayatına dokunan bir dijital asistan olarak konumlanıyor. Bonus kullanıcıları, GarantiPay ile e-ticaret ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirirken; fiziki alışverişlerde QR ve mobil temassız özellikleri sayesinde cüzdan taşımadan alışverişin özgürlüğünü yaşıyor. Bir önceki yıla göre %66 oranında artış gösteren internet alışverişi ileBonus dijital liderliğini bir kez daha tescilledi.

Kullanıcıların kalbinde yer eden marka: Bonus

Sunduğu yenilikçi çözümlerle sadece sektörel başarı değil, marka sadakati açısından da öne çıkan Bonus; “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 9 kez “En Sevilen Kredi Kartı” seçildi. Bonus, “Türkiye’nin En İtibarlı Kredi Kartı” unvanını da elinde tutuyor.

Güvenlikte teknolojik ilkler

Bonus, kullanıcı deneyimini ileri taşırken, ödeme güvenliğinde de öncü adımlar attı. 2024 yılında kullanıma sunulan Bonus Platinum Biyometrik Kredi Kartı, kullanıcıların tüm tutarlardaki ödemelerini yalnızca parmak iziyle, şifresiz ve hızlı şekilde yapmalarına olanak tanırken; 2025’te devreye alınan Bonus Platinum Dinamik Kredi Kartı, kartın arka yüzünde yer alan dijital ekranda saatte bir değişen CVV kodu ile internet alışverişlerinde üst düzey güvenlik sağlıyor.

Türkiye’nin ilklerine imza atan kredi kartı

Bonus, 25 yıllık yolculuğu boyunca Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı, ilk sanal kartı ve sanal POS’u, ilk şeffaf kartı, ilk temassız kartı, ilk çevreci kartı ve ilk dijital cüzdanı gibi sayısız yeniliği kullanıcılarıyla buluşturdu. Bonus, kendine özgü yeşil peruğu, akılda kalan Bonus markasına özgü reklam jingle’ıve ünlü reklam yüzleriyle sadece bir finansal ürün değil, aynı zamanda Türkiye’de kültürel bir ikon haline geldi.

Ceren Acer Kezik: Bonus’u Türkiye’nin en sevilen ve en itibarlı kredi kartı olarak benimseyen tüm müşterilerimize yürekten teşekkür ediyoruz

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Bonus’un 25. yılına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bonus, 25 yıldır sadece bir kart değil, bir ödeme ekosistemi olarak hayatımızda yer alıyor. Birçok ilke imza atarak her 3 kişiden birinin cüzdanına girmeyi başaran Bonus’un tekil kullanıcı sayısı 11 milyonu aşmış durumda. Garanti BBVA olarak, müşteri beklentilerini karşılamakla yetinmeyip aşmak için müşteri odaklı yaklaşımımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. En önemli önceliklerimiz arasında, müşterilerimizin hayatında onlara hem duygusal hem de fonksiyonel açıdan destek veren bir eşlikçi olmak, her temas anında fark yaratan, değer katan ve eşsiz bir deneyim sunmak yer alıyor. Bunun için yalnızca finansal ürünler değil, hayatlarına katma değer sağlayacak, dijital ve insani unsurları birleştiren, inovatif ve kişiselleştirilmiş çözümler geliştiriyoruz. Bonus’un ulaştığı bu başarının arkasında da Garanti BBVA’nın teknolojiyi ve müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yapısı var. Çeyrek asır boyunca Bonus ayrıcalıklarına değer veren, onu Türkiye’nin en sevilen ve en itibarlı kredi kartı olarak benimseyen tüm müşterilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerimiz, hizmetlerimiz ve kampanyalarımızla Bonus’luları mutlu etmeye devam edeceğiz.”

Bonus, 25. yılına girerken teknoloji, müşteri deneyimi ve finansal çözümler alanındaki öncü rolünü güçlendirerek Türkiye’nin ödeme sistemleri tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.