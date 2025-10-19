Türkiye'nin hastane devi konkordato talebinde bulundu

Konkordato sürecine bir büyük şirket daha dahil oldu. Ankara’da hizmet veren Özel Bilgi Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına hükmedildi.

Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı

Kurulda 3 uzman isim görevlendirildi. Komiserler, hastanenin tüm mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca şirket yönetiminin tüm karar ve işlemleri geçici komiser kurulunun onayına tabi olacak. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında alacaklılar, rehinli alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından hüküm doğuracağını belirtti. Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin afiliye hastanesi (Üniversite ile protokol imzalayıp tıp eğitimi ve sağlık hizmetini birlikte yürüten hastane.) statüsünde faaliyet gösteriyor.