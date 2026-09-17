Türkiye'nin havacılık devine kayyum atandı!

Sağlık Bakanlığı'na 2017 yılından bu yana ambulans uçak hizmeti sağlayan Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.’ye mahkeme kararıyla denetim kayyumu atandığı bildirildi.

Airporthaber'in aktardığına göre mevcut yönetim görevine devam ediyor. Buna karşın deneyim kayyumu, verilen yetkinin kapsamına göre şirket yönetiminin kritik kararlarını ve önemli mali işlemlerini inceleyebiliyor; belirli işlemlerin onaylanması sürecinde görev alabiliyor veya gerekli durumlarda bu işlemlere karşı çıkabiliyor.

En büyük hissedarı yüzde 49 payla Katar merkezli Gulf Helicopters olan şirket, 1989 yılında kuruldu. Şirket, 2022'de Hava Ambulans Şirketi Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketin Sağlık Bakanlığı ihaleleri

Şirketin, 2016-2022 döneminde her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerden aldığı belirtildi. Geçmiş yıllarda basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu ihalelerin tutarları ise şöyle:

2016: 1 milyon 912 bin TL

2017: 11 milyon 516 bin TL

2018: 126 milyon 914 bin TL

2019: 17 milyon 200 bin TL

2021: 55 milyon 80 bin TL

2022: 215 milyon 190 bin TL

2021 yılında dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu ihaleler nedeniyle bazı eleştirilerin hedefi oldu. Şirketin yüzde 50 hissesinin Katarlı bir şirkete ait olduğu yönündeki iddialara yer veren bazı internet siteleri ve gazetelerde, Red Star Havacılık’a yapılan yüz milyonlarca liralık ödemeler tartışma konusu edilmişti