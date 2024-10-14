Hepsiburada, e-ticaret yapan kadın kooperatifi sayısını iki katına çıkaracak

Türkiye’de girişimci kadınları ve kadın kooperatiflerini destekleyen ilk e-ticaret platformu Hepsiburada, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilen 2025 arefesinde hedeflerini açıkladı. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında bugüne kadar 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandıran şirket, Türkiye genelinde Hepsiburada üzerinden ticaret yapan kadın kooperatiflerinin sayısını 2025’te iki katına çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’de 2024 yılı verilerine göre yaklaşık bin 100 kadın kooperatifi bulunuyor.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nin ardından bölgedeki kadın kooperatiflerinin e-ticarete kazandırılması için de özel bir dayanışma hareketi başlattıklarını vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır şöyle konuştu:

“Bölgedeki 40’tan fazla kadın kooperatifine Hepsiburada’da mağaza açmakla kalmadık, farklı kooperatiflerin ürünlerinden ‘Kadının Emeği, Geleceğin Temeli’ adını verdiğimiz özel bir kutu yaparak hem kendi paydaşlarımıza hediye ettik hem de platformumuz üzerinden satışa çıkardık. O gün deprem bölgesinde başlattığımız seferberliği, tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Kooperatif Yılı ilan ettiği 2025’te Hepsiburada olarak kadın kooperatiflerini e-ticarete kazandırmaya hazırız.”

“Kadın kooperatifleri yereldeki toplumsal dönüşümün lokomotifi”

Kadın kooperatiflerini sadece sürdürülebilir yerel kalkınmanın değil, toplumsal dönüşümün de lokomotifi olarak gördüklerini belirten Tanır şunları ifade etti:

“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında bugüne kadar 56 binden fazla kadın girişimciyi özel desteklerle e-ticarete kazandırırken, diğer yandan kadın kooperatiflerinin özgün ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, ayrı bir destek paketi oluşturduk. Bugüne kadar 280 kadın kooperatifi, Hepsiburada’da binlerce ürün listeledi. Geleneksel üretimlerini katma değerli ürünlere dönüştürüp e-ticaret sayesinde Türkiye ve dünyaya sattılar. Bu satışlardan kazandıkları gelirle sadece ekonomik güç elde etmediler, faaliyet gösterdikleri bölgenin dönüşümüne de katkıda bulundular. Kadınların kadim bilgilerinin ekonomik değerini ve cinsiyetler arası eşitliği gösterdiler, çocuklar ve gençlerin ufuklarını açtılar.”

Kadın kooperatiflerine özel yüzde 1 komisyon ve ücretsiz kargo

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında kadın kooperatiflerine özel bir destek paketi sunuyor. Kadın kooperatiflerine hiçbir süre ya da ciro sınırı olmaksızın kendi ürettikleri ürünlerde sadece yüzde 1 komisyon uygulanıyor ve ücretsiz kargo desteği veriliyor. Kadın kooperatifleri ayrıca ücretsiz fotoğraf çekimi, ürünlerini ön plana çıkarmaları için hediye HepsiAd bakiyesi, ücretsiz entegrasyon, indirimli ön muhasebe desteği gibi pek çok avantajdan yararlanabiliyor. Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor projesi kapsamında 8 büyük bankanın Hepsiburada’daki kadınlara özel sunduğu bankacılık ürünlerini de kullanabiliyor.

Hepsiburada, kadın kooperatiflerini e-ticarete kazandırmak için kadın kurumlarıyla da iş birliği yapıyor. Şirket, Kadın Dostu Markalar platformuyla birlikte 22 Ekim 2024, Salı günü kadın kooperatiflerine “E-ticarete Giriş” eğitimi verecek.

Hepsiburada’nın kadın kooperatiflerine özel destekleri

● Süresiz %1+KDV komisyon

● Süresiz ücretsiz kargo

● 500 ürüne kadar ücretsiz profesyonel fotoğraf çekimi

● 3.000 TL’lik hediye HepsiAd bakiyesi

● NeSatilir.com’dan 1 yıl ücretsiz entegrasyon desteği

● Findara’dan indirimli ön muhasebe desteği

● HepsiAkademi’deki yüzlerce eğitime erişim

● E-ticarete girişte özel destek ekibi

● Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor ile Hepsiburada’daki kadınlara özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanma imkanı