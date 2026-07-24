Türkiye'nin iki dev marketi resmen birleşti: SPK onayladı

Şok Marketler'in, yüzde 100 iştiraki olan UCZ Mağazacılık Ticaret AŞ ile kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirmeyi planladığı birleşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnini onaylayarak sürecin ilerlemesine onay verdi.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şok Marketler’in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu UCZ Mağazacılık’ı tüm aktif ve pasifleriyle devralması uygun bulundu. İşlem kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle yapılacak.

Şok marketler'den UCZ açıklaması

Şok Marketler, mayıs ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde UCZ Mağazacılık’ın tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde devralınacağını duyurmuştu. Şirket açıklamasında, birleşmenin yalnızca UCZ’nin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması sonucunu doğuracağı belirtilmişti.

Birleşme nedeniyle Şok Marketler’de sermaye artırımı yapılmayacak. Şirketin sermayesi 593 milyon 290 bin 8 lira olarak kalacak. Şirket daha önce işlem nedeniyle fon çıkışı oluşmayacağını ve birleşmenin mali tablolara etkisi bulunmadığını açıklamıştı.