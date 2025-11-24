Türkiye'nin iki dev tekstil firması iflas etti!

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya bugün 2 dev şirket daha katıldı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.’nin iflasına karar verdi.

Mahkeme, iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesine hükmederken, konkordato komiser heyetinin görevine son verdi. Dosya kapsamında alınan tüm tedbirler de kaldırıldı.

Dünya çapında tanınmış markalara kumaş tedarik ediyordu

Naz Örme Kumaş, 1996 yılında kurulmuş ve örme kumaş üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olarak tanınıyordu. 45 örme makinesi ile aylık 800 ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, 10.000 metrekarelik tesisinde faaliyet gösteriyordu. H&M, Zara, Marks & Spencer gibi dünya çapında tanınmış markalara kumaş tedarik eden firma, Türkiye'nin önemli hazır giyim tedarikçileri arasında yer alıyordu.

300 bin adet hazır giyim üretim kapasitesine sahipti

Fame Tekstil ise 1992 yılından bu yana konfeksiyon üretimi yapıyordu ve aylık 300 bin adet hazır giyim üretim kapasitesine sahipti. Şirket, hem yurt içi hem de yurt dışı markalar için üretim gerçekleştiriyordu.

Mahkeme kararıyla birlikte, her iki şirket için de konkordato süreci sona erdi ve iflas tasfiyesi resmen başlatıldı.