Türkiye’nin ilk API pazaryeri FLYP faaliyette

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen fintek girişim kurucusu Insha Ventures, sektörde bir ilke daha imza attı. Fintekleşmek isteyen şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm API’lerin ve teknolojik çözümlerin tek bir platformda toplandığı FLYP ile tüm firmalar, finansal hizmetlerle müşterilerini buluşturabilecek. Bu adımıyla API pazaryeri olan FLYP, ilk iş birliğini sektörün öncü markalarından Sipay ile gerçekleştirdi. Sipay’in sunduğu tüm API’lerin listelendiği platformda, önümüzdeki dönemde hem Sipay’in hem de sektör oyuncularının yüzlerce API’si yer alacak.

Şirketlerin fintek olmak için ihtiyaç duyacağı finansal servisler tek platformda

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Albaraka Türk’ün yurt dışındaki servis modeli bankacılığı tecrübesi ve bu tecrübeden hareketle geliştirdiği API’leri, Insha Ventures’ın teknoloji alanındaki başarılı süreciyle birleştirerek FLYP’ı Türkiye’nin ilk API pazaryeri olarak konumlamaktan dolayı heyecanlıyız. Arayüz geliştiricilerin ihtiyacı olan tüm servisleri tek bir platformda toplayarak; zaman, efor ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlayan FLYP ile her sektöre uygun hizmet parçalarını bir araya getirerek şirketlerin finansal çözümler sunmasını sağlayacağız. Sektörde sıkça konuştuğumuz servis modeli bankacılık, arayüz sağlayıcılığı ve temsilcilik mantığıyla ihtiyaç duyulan parçaları API sunan firmalarla iş birliği yaparak bir araya getirecek ve böylece kişiselleştirilmiş bir finansal çözüm sunmak üzere faaliyetimizi sürdüreceğiz.”

İlk iş birliğini Sipay ile hayata geçirdi

FLYP’ın sektörde rekaberliği artıracak bir adım olduğuna da vurgu yapan Bayansar, sözlerine şöyle devam etti: “FLYP özelinde sektörümüzün lider kuruluşlarından Sipay ile yola çıkmaktan ötürü son derece mutluyuz. İş ortaklarımızla stratejik bir şekilde ortak hedeflere odaklanarak, deneyimlerimizi paylaşıyor, sinerji oluşturuyoruz. Bu sayede, hem girişimlerin daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor hem de sektörün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. FLYP tarafında çok yakında açıklayacağımız yeni gelişmelerimiz de olacak.”

Muşabak: “Tüm servislerimizi bu platforma taşıyacağız”

Sipay Türkiye CEO’su Semih Muşabak ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Günümüzde işletmeler, geleneksel POS cihazlarının ötesinde; iş modellerine, bayilerine, müşterilerine sunabilecekleri ve kendileri için yeni gelir kaynağı sağlayacak yenilikçi ödeme çözümleri bekliyor. Bireyler ise açık bankacılık ve yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte tüm finansal ihtiyaçlarını kişiselleştirilmiş olarak tek noktadan yönetebilmeyi istiyor. Bu gelişim hızında her ölçekten şirketin bir fintek şirketi gibi hareket etmesi kaçınılmaz. Sipay’in vizyonu ile de çok örtüşen FLYP ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu dönüşümün öncüsüdür. Gelecekte iş birliğimizi genişleterek tüm servislerimizi bu platformda sunacağız.”

FLYP nedir?

Fintek’lerin ihtiyaç duyduğu pek çok finansal teknoloji API’si ve altyapısını tek bir platformda sunan ‘fintech as a service’ platformu FLYP, fintek girişimlerini hız, verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyor. Girişimcilerin ürün geliştirme ve ticarileşme aşamasında kaybettikleri süreyi minimuma indiren FLYP, girişimlere bir yandan servis sağlarken diğer yandan ihtiyaç duydukları teknoloji, altyapı ve yatırım süreçlerine destek oluyor. FLYP ayrıca girişimlerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm danışmanlık hizmetlerini de tek bir çatı altında sunmayı hedefliyor.