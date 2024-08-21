Türkiye’nin ilk API pazaryeri FLYP iş birlikleriyle büyüyor

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Insha Ventures bünyesinde kurulan ve fintek’lerin ihtiyaç duyduğu pek çok finansal teknoloji API’sini ve altyapısını tek bir platformda toplayan FLYP, yeni iş birlikleriyle konumunu güçlendiriyor. İlk olarak Sipay ile iş birliği gerçekleştiren FLYP; Alman Pay, Elekse, Magic Pay, Magnus, Palamar ve Payeni olmak üzere toplamda altı yeni iş birliğine daha imza attı.

‘Fintech as a service’ platformu olarak doğan FLYP, girişimlere sağladığı servisin yanı sıra girişimlerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm danışmanlık hizmetlerini de tek bir çatı altında veriyor. FLYP, girişimcilerin ürün geliştirme ve ticarileşme aşamasında çok daha hızlı gelişmelerine yardım ediyor ve önemli maliyet avantajları sunuyor.

“Sektör oyuncularıyla rekaberlik içinde büyüyoruz”

Gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında açıklamada bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, “Tüm bu iş birliklerimizin ortak hedefi, FLYP platformumuz üzerinden kullanıcılarımıza yenilikçi ve entegre finansal hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmak ve finansal teknolojiler alanında lider konuma gelmek. Bu doğrultuda iş ortaklarımızla, rekaberlik içinde iş birliği yaparak birlikte büyüyoruz. Gelecekte de güçlü kurumlarla iş birlikleri yaparak Türkiye’deki fintek sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hedef güçlü bir ekosistem oluşturmak

FLYP, yeni iş birlikleriyle oluşturduğu güçlü ekosistemle, kullanıcılarının her türlü finansal ihtiyacına cevap verebilecek bir yelpaze oluşturmayı hedefliyor. Gerçekleştirilen iş birlikleri ise şöyle sıralanıyor:

FLYP platformu üzerinden Alman Pay'e açık bankacılık, e-fatura ödeme ve sigorta gibi hizmetler sunuyor. Lisans süreçlerinde danışmanlık ve aracılık hizmetleri de sağlayan FLYP, bu süreçlerde herhangi bir ödeme almıyor ve lisans vermiyor, ancak danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunarak Alman Pay'e destek oluyor.

Elekse, FLYP platformu üzerinden kullanıcılara dijital fatura ödeme ve cüzdan hizmetleri sunuyor. Yapılan iş birliğiyle kullanıcılara gelişmiş dijital ödeme çözümleri sunulurken, fatura ödeme işlemlerinin de kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Magic Pay ile gerçekleştirilen iş birliği, ödeme sistemleri alanında yeni ürünler geliştirmeyi ve proje bazlı işlerde iş birliği yapmayı kapsıyor. Bu iş birliği kapsamında, kullanıcıların ödeme deneyimini iyileştirecek ve finansal süreçlerini kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üzerinde çalışılıyor.

Magnus da yatırım süreçlerinde yapay zekâ destekli hizmetler sunarak FLYP müşterilerine destek oluyor. Magnus ile gerçekleştirilen iş birliğiyle FLYP müşterilerine yatırım süreçlerinde yapay zekâ destekli analizler ve karar destek hizmetleri sunulabilecek. Bu sayede FLYP müşterileri, yatırım kararlarını daha bilinçli ve veriye dayalı bir şekilde alabilecek.

Palamar ile yapılan iş birliğinde FLYP üzerinden Palamar’ın chatbot hizmetleri fintek’lere sunuluyor. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla FLYP ile finansal deneyim kazandırılan chatbot'lar sürekli olarak geliştiriliyor.

Payeni ise FLYP’tan aldığı servislerle kurumsal firmaların çalışanlarına özel kişiselleştirilmiş cüzdan hizmetleri sunuyor. Payeni ile çalışanların finansal ayrıcalıklara erişimi kolaylaşıyor aynı zamanda sunduğu kampanyalarla birçok avantajı barındırıyor.

Şirketlerle stratejik iş birlikleriyle ortak hedeflere odaklanarak hareket eden FLYP, yaptığı iş birlikleri çerçevesinde, deneyimlerini paylaşarak sinerji oluşturuyor. FLYP’ın bu stratejik yaklaşımı; girişimlerin daha hızlı büyümesini sağlarken, girişim ekosisteminin gelişmesine de destek oluyor.