Türkiye’nin ilk “Brave Miller”i Funoli zeytinyağları oldu

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2021 yılında İclal Arcak ve Tolga Erkök tarafından kurulan Göldere Gıda’nın butik tesisinde üretimini gerçekleştiren Funoli Zeytinyağları, Türkiye’den Brave Millers topluluğuna davet edilen ilk zeytinyağı üreticisi olarak bu özel kültürün bir parçası olmanın gururunu taşıyor.

Kendi zeytinlerini özel butik tesislerinde özenle işleyen Funoli markası; erken hasat, soğuk sıkım ve filtrasyon yöntemleriyle, Memecik zeytininin karakterini en yüksek değerleriyle korumayı hedefliyor.

Kaliteyi merkeze alan üreticilerin buluşma noktası

İtalya merkezli Brave Millers – Frantoiani Coraggiosi (Cesur Değirmenciler), markalardan çok üreticilerin bilgi birikimi, üretim yaklaşımı ve zeytinyağı kültürüne bağlılığına odaklanan seçkin bir topluluk olarak öne çıkıyor. Miktar yerine kaliteyi merkeze alan topluluk; toprağın korunması, yerel çeşitliliğin yaşatılması ve geleneksel üretim kültürünün ileri teknolojiyle geliştirilmesini temel değerleri arasında görüyor.

Brave Millers üyeleri, üretimlerinin tamamını yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağına ayırıyor; kendi zeytinlerini kendi tesislerinde büyük bir özenle işliyor ve üstün kalite için filtrasyonu üretimin vazgeçilmez bir aşaması olarak benimsiyor. Geleneksel bilgi birikimini teknoloji ve yenilikle buluşturan üreticiler, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği gözeterek topraklarını korumaya ve zeytinyağı kültürünü gelecek nesillere aktarmaya önem veriyor.

Türkiye’den Brave Millers – Frantoiani Coraggiosi topluluğuna davet edilen ilk zeytinyağı üreticileri olan İclal Arcak ve Tolga Erkök, bu özel birlikteliği yalnızca bir başarı değil, Türkiye’nin zeytinyağı kültürünü uluslararası platformda anlatmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Üretimlerini yalnızca kendi markaları Funoli için gerçekleştiren Arcak ve Erkök, zeytinlikten şişelemeye uzanan tüm süreci kendileri yönetiyor. Zeytinlerin seçimi ve hasadından üretime, teknolojik altyapıdan şişe tasarımına kadar her aşamada titizlikle çalışırken, mühendislik bilgilerini geleneksel üretim kültürüyle bir araya getiriyor.

Brave Millers topluluğuna Türkiye’den kabul edilen ilk üreticiler olmaktan duydukları mutluluğu ve topluluğun tüm kriterlerini karşılamanın gururunu taşıyan Arcak ve Erkök, bu birlikteliği yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağı üretmenin ötesinde, zeytinyağı kültürünü koruma, geliştirme ve daha geniş kitlelere ulaştırma yolunda ilham veren bir ortaklığın parçası olarak görüyor.

Kaliteye duyulan tutku, uluslararası ödüllerle taçlanıyor

Kuruluşundan bu yana New York, Berlin, Londra ve İspanya başta olmak üzere dünyanın önemli yarışmalarından çok sayıda prestijli ödülle dönen Funoli, Milas’ın Memecik zeytinini uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.

Funoli Zeytinyağları Kurucusu Tolga Erkök, Milas’ın bereketli dağlarını bir armağan olarak gördüklerini, ilk günden bu yana büyük bir özenle, gıda güvenliği standartlarına uygun ve ileri İtalyan teknolojisinden (MORITEM) yararlanarak ürettikleri Funoli’nin uluslararası alanda ödüllendirilmesinden gurur duyduklarını belirtiyor.

Funoli Zeytinyağları Kurucusu İclal Arcak ise üretim anlayışlarının merkezinde doğaya duyulan saygı ve sürdürülebilirliğin bulunduğunu vurgulayarak; Milas’ın yüksek rakımlı dağlarında başlayan bir doğa yolculuğu olarak gördükleri zeytinyağı üretimlerini, bugün Memecik zeytinyağını dünyanın en kaliteli zeytinyağları arasında tanıtabilmenin mutluluğuyla devam ettiğini, kalitenin; toprağa, zeytin ağacına ve bu kültüre duydukları saygıyla başladığını belirtiyor.

Yüksek polifenol içerikli zeytinyağları

Yüksek rakımda yetişen Memecik dağ zeytinlerinden üretilen Funoli JUS, 770 mg/kg yüksek fenolik değerleriyle öne çıkan, özel üretim natürel sızma zeytinyağı olarak konumlandırdıkları ilk hasat ve tek bahçe zeytinyağı olarak üretiliyor. JUS, yoğun aroması ve güçlü karakteriyle “içimlik” zeytinyağının en yüksek değerlerle deneyimleme imkânı sunuyor.

Yüksek rakım Memecik dağ zeytinlerinden üretilen bir diğer natürel sızma zeytinyağı Funoli Premium Organik içerdiği turp, yeşil domates, kırmızı biber aromaları ve meyvemsiliğiyle öne çıkıyor. Erken hasat – soğuk sıkım zeytinyağının özellikleri arasında yüksek polifenol (600+ mg/kg), yüksek E vitamini, Memecik dağ zeytininin yoğun aromaları ve meyvemsiliği yüksek duyusal profil bulunuyor.

Dağlık alanlarda yetişen zeytinlerin özenle seçilmesiyle elde edilen Funoli Premium Göldere (650+ mg/kg) doğal sızma zeytinyağı, yüksek miktarda fenolik bileşen içeriyor. Enginar, okaliptüs, yeşil biber notaları ve yüksek yakıcılığıyla öne çıkan bir lezzet sunuyor.

Funoli Zeytinyağlarının diğer ürünleri arasında çocukların yüksek kalite zeytinyağı sevmesini ve alışkanlık geliştirmesini amaçlayan, zengin E vitamini içeriği ve yumuşak tadımı ile Funoli Premium Kids ve şeflerin günlük mutfak rutininde sağlık ve lezzeti bir araya getiren Funoli Premium Gourmet natürel sızma zeytinyağı da bulunuyor.