Hazır noodle markası Indomie ihracat şampiyonları arasına girdi

2010 yılında girdiği Türkiye pazarında tüketicilere hızlı, lezzetli ve doyurucu öğünler sunan Indomie, 2014 yılında faaliyete geçirdiği Türkiye fabrikasında kalite ve lezzetten ödün vermeden üretimlerini gerçekleştiriyor. Günlük 330 tonluk üretim kapasitesi ve geniş sevkiyat ağı ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmasının yanında dünyanın farklı ülkelerine de lezzeti taşıyan Indomie, geçtiğimiz yılda ulaştığı ihracat rakamlarıyla ödüle layık görüldü. 17 Aralık Çarşamba akşamı Türkiye İhracatçılar Birliği Dış Ticaret Kompleksi’nde İHBİR tarafından düzenlenen “İhracat Bir’İnci’leri” Ödül Töreninde Satış Müdürü Sencer Gündü’nün teslim aldığı platin ödülle Indomie, uluslararası pazarda güçlü bir oyuncu olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Indomie, hammaddelerinin %70’ini yerel üreticilerden temin ediyor

Hammaddelerinin %70’ini yerel üreticilerden temin ederek ülke ekonomisini desteklemeye devam eden Indomie, Türkiye’de ellerin ürüne temas etmediği noodle üretim hattına sahip ilk fabrika olma özelliği de taşıyan Tekirdağ Çerkezköy fabrikasında, üretim sürecinde oluşan atıkların %27’sini geri kazanım, %73’ünü geri dönüşüm yapıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve OIC/ SMIIC 1:2019 Helal Belgesi sertifikalarına sahip fabrikasıyla öne çıkan Indomie, yılda ortalama 1 Milyar 232 Milyon adet ürün tüketiciyle ulaştırıyor.

Faaliyet gösterdiği ülkelerin mutfak kültürüne ve yerel tatlarına büyük önem veren Indomie, o ülkenin yerel ve sevilen malzemelerini kullanarak Ar-Ge departmanında gerçek tarifler geliştiriyor. Lezzete ulaşmanın her insanın hakkı olduğuna inanan Indomie, 7 farklı çeşidi ve 40 ürünüyle Indomie, en yüksek pazar payına sahip hazır noodle markası olarak pazarındaki liderliğini sürdürüyor.