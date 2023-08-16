Türkiye’nin ilk İDA’sı OKHAN, gece seyir testini geçti

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Temas ve ziyaretlerde bulunmak için Mersin’e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayacı Savunma’nın geliştirdiği OKHAN’ın millet bahçesi sahil etabında ilk kez yapılan gece seyrini ilgiyle takip etti.

Bir müddet deniz üzerinde sorti yapan ve test parametrelerini başarıyla karşılayan OKHAN’ı izledikten sonra mobil kontrol odasında yetkililerden projeyle ilgili bilgiler alan Bakan Ömer Bolat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yerli savunma sanayi projelerinin önemine vurgu yaparak, bu alandaki atılımların aralıksız devam edeceğinin altını çizen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “OKHAN’ı geliştiren arkadaşlarımızı tebrik ediyor, ülkemize önemli katkılar sunmasını diliyorum. Savunma konusunda Mersin’de büyük bir enerji, coşkulu bir kitle gördük. Bu heyecanla mevcut projelerimizi geliştirecek, yeni çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

“Vatan borcumuzu OKHAN gibi projelerle ödemeye çalışıyoruz”

Denizcilik elektroniği, yönetim ve denetim sistemleri, radar ve bilgi teknolojilerindeki 25 yıllık deneyimi Türkiye’nin çıkarları için kullandıklarını belirten Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı ise “Yenilikçi ürünlerimiz ve son teknolojiyi ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleştiriyor, endüstriyel gelişime katkıda bulunacak mühendislik çözümleri geliştiriyoruz. Yerli ve milli savunma sanayi atılımında yer almak hepimizi gururlandırırken, bizlere birçok kazanımlar sağlayan vatanımıza olan borcumuzu OKHAN gibi projelerle ödemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İnsansız Deniz Aracı (İDA): OKHAN

11,4 metre uzunluğundaki OKHAN, 390 beygirlik motoruyla 30 knot sürat yapabiliyor. 350 deniz mili menzilli ve kripto LOS haberleşme sistemli OKHAN, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabilme, hareketli kara ve deniz platformlarından kumanda edilebilme, 1.5 tona kadar yük taşıyabilme özelliklerine sahip. Mühimmat fırlatıcı lançer, aktif-pasif radar reflektör ile RF karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemlerini bünyesinde barındıran OKHAN; insansız tam otonom seyir kabiliyeti, görüntü işleme ve hedef tespit-teşhis özelliği ile keşif, gözetleme, istihbarat toplama, yüksek değerli birim koruma, ana birimlere eskortluk edebilme, silahlandırıldığında ise taarruz ve savunma görevlerinde kullanılabiliyor.