Türkiye'nin ilk online hammadde satış platformu kuruldu

Online hammadde alış ve satış platformu olan ‘al-ver. com’ Türkiye lansmanı gerçekleşti. Platform ile dünyanın her bölgesinden alıcılar ve satıcılar ticaret yapma imkânı yakalayacak.

Platformda tarım, kimyasallar, mineraller, maden ve metalürji, kauçuk ve plastik, enerji, tekstil deri ürünleri, makine kategorilerinde ürünlerin alış satışları yapılabilecek. Ticaret yapan taraflar arasındaki güvenilirliği de platform sağlayacak.

"Alıcı ve satıcıyı güvenilir platformda buluşturuyoruz"

Platformun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Al-Ver.com Kurucu CEO’su Mesut Gündoğdu Türkiye’nin ilk online hammadde alış ve satış platformu olduklarını belirterek, “Kısa bir süreden bu yana hizmet vermemize rağmen, ilgili sektörlerdeki açığa çözüm sunduk. Platformu milyonlarca şirketin, kurumun, fabrikanın, şahıs ve kooperatiflerin, kadın üreticilerin, çiftçilerin vb. 'Al-Ver. com' kullanması bu konuda haklı bakışımızı destekledi. Hammadde pazarındaki genel problemlerden biri de alıcı ve satıcının doğru bir platformda buluşamamasıydı. Alıcının yüksek maliyetlerle karşılaşması, satıcının ise elindeki ürünü bir an önce satışa çevirememesinin temel bir problem olduğunu deneyimledik ve bu soruna sunduğumuz platformla çözüm ürettik. ‘Al-Ver. com’ temelde alıcı ve satıcıyı herhangi bir pazarlama veya reklam harcaması yapmadan müşterilerine kolayca ulaşabildikleri bir platform” dedi.

Alıcının ve satıcının platform ile maliyet avantajlarına sahip olacağını da belirten Gündoğdu, “Alıcının yüksek maliyetlerle karşılaşması, satıcının ise elindeki ürünü bir an önce satışa çevirememesinin temel bir problem olduğunu deneyimledik ve bu soruna platformla çözüm ürettik. ‘Al-Ver.com’ temelde alıcı ve satıcıyı herhangi bir pazarlama veya reklam harcaması yapmadan müşterilerine kolayca ulaşabildikleri bir platform” diye konuştu.