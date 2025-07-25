Türkiye’nin ilk oyun şirketi Joygame halka arz yolunda ilk adımı attı

Türkiye’nin oyun endüstrisinde yazdığı başarı hikayeleri şimdi sermaye piyasalarına taşınıyor. Türkiye'de bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş bir ilk için düğmeye basıldı: Joygame, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı kayıtlı sermaye sistemi onayıyla halka arz sürecine resmen girdi. Eğer süreç onayla sonuçlanırsa, Joygame Borsa İstanbul’da işlem gören ilk Türk oyun şirketi olacak. Oyun sektöründe global çapta yatırım tecrübesi bulunan Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) ve Joygame Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, halka arz sürecinin Türkiye sermaye piyasaları ve oyun ekosistemi için taşıdığı önemi CNBC-e'den Günce Nur İnce'ye değerlendirdi.

Sürece dair somut gelişmeleri paylaşan Özistek, "SPK’dan kayıtlı sermaye sistemine geçiş onayı alındı. Joygame de kayıtlı sermaye sistemine geçiş ticaret tescilini yaptı. Dolayısıyla süreci devam ediyor. Böyle adım adım ilerleyen bu süreçte SPK'dan onay alınırsa Joygame, Türkiye'nin halka açık ilk oyun şirketi olacak" ifadelerini kullandı.

'Türkiye borsası büyük ama oyun şirketi yok"

Dünyada çok sayıda oyun şirketinin halka açık olduğunu vurgulayan Özistek, Türkiye'nin bu alanda ilk örneği verebilecek potansiyele sahip olduğunu “Dünyaya baktığımızda borsalarda çok sayıda oyun şirketinin halka açık olduğunu görüyoruz. Sonuçta oyun sektörü büyük bir sektör. Dünyanın en büyük 10 şirketinden bir tanesi oyun şirketi Tencent, Çin'in en büyük teknoloji şirketi. Dolayısıyla dünyaya baktığımızda oyun şirketlerine sıklıkla yatırım yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de şu ana kadar hiç halka açılmış bir oyun şirketi yok. Joygame ilk olursa Türkiye için de bence önemli bir adım olacaktır. Çünkü Türkiye borsası büyük bir borsa, derinliği de yüksek bir borsa ama teknoloji şirketi sayısı az, oyun şirketi hiç yok. Bunun akabinde de gelir diye düşünüyorum.” diyerek dile getirdi.

"ABD'de bir şirket zarardayken de halka arz olabilir ama Türkiye’de bu mümkün değil"

Türkiye'de halka arz sürecinin uluslararası örneklerden daha farklı kriterlere sahip olduğunu belirten Özistek, “Erken aşamada, bir girişimci ekip bir araya gelerek ‘Benim bir fikrim var’ diyor… Halka arz öncesi aşama daha ileri bir aşama. Türkiye’deki kurallara göre 2 yıl üst üste kar etmesi gerekiyor. Belli ciro ve bilanço büyüklüklerini geçmesi gerekiyor… Siz bugün İsveç Nasdaq’da ya da Amerika'da ya da Londra'da bir şirket zarardaysa da halka arz edebilirsiniz. Cirosu çok küçükse de halka arz edebilirsiniz ama Türkiye'de bunlar mümkün değil" diye devam etti.

Boğaziçi Ventures'ın Joygame ile bağlantısı ne?

Türkiye’de teknoloji ve oyun odaklı yatırımlarıyla tanınan Boğaziçi Ventures, Joygame’in kurucu kadrosunda yer alan isimler tarafından kuruldu. Fonun Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, hem Joygame’in kurucularından biri hem de bugün şirketin yeniden büyüme sürecini yöneten lider yatırımcı konumunda. Boğaziçi Ventures, daha sonra Netmarble’dan Joygame hisselerinin bir kısmını geri alarak şirkete yeniden ortak oldu.

Özistek, son 10 yılda 100’den fazla şirkete yatırım yaptıklarını belirterek Boğaziçi Ventures’ın stratejisini özetledi:

“Biz son 10 yılda yüzün üzerinde şirkete yatırım yaptık. Hani işte biz teknoloji girişimciliğinden yatırımcılığa dönmüş büyük bir grubuz. Bunun içerisinde de oyun bizim öncelikli yatırım alanlarımızdan bir tanesi. Bugüne kadar sürede yirminin üzerinde oyun şirketine erken aşamada yatırım yapmışızdır. Türkiye bu anlamda çok önemli bir ekosistem. Şu an dünyada yani önde gelen oyun geliştirme ekosistemlerinden bir tanesi. Biz erken aşamada da aktif yatırım yapıyoruz. Daha ileri aşamalarda da büyük şirketlere de yatırım yapıyoruz işte. Halka arz öncesi aşamalarda daha ileri aşamalarda da yatırımlar yapıyoruz.”

Türkiye’de oyun girişimciliğinin piramitsel bir yapı oluşturduğunu söyleyen Özistek, unicorn'lardan erken aşama girişimlere kadar farklı ölçeklerde şirketlerin varlığını ve gelişimiyle ilgili, “Türkiye bugüne kadar 2 tane de unicorn çıkardı. Devlet desteklerinin de çok olduğu bir alan. Ekosistemin içinde şu ana kadar 800’ün üzerinde irili ufaklı oyun şirketi var. Buraya ciddi bir yetenek akışı var. O yetenek akışlarıyla birlikte böyle çok sayıda şirket oluşuyor. Bunlardan bir kısmı başarılı şirketlere dönüşüyorlar. Baktığınızda tam böyle mükemmel bir piramit gibi düşünebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Oyun sektörü diğer sektörleri de dönüştürüyor

Barış Özistek'e göre oyun sektörü yalnızca kendi ekonomik büyüklüğüyle değil, yarattığı global operasyon ve teknoloji birikimiyle de Türkiye'deki diğer sektörlerin gelişimini hızlandırıyor. Oyun alanında edinilen deneyimin, farklı sektörlerdeki girişimlere aktarıldığını belirten Özistek, özellikle yapay zeka tabanlı uygulamalarda bu etkiyi somut olarak gözlemlediklerini ifade ederek "Türkiye'de oyunla birlikte de gelişen sektörler var. Bir e-ticaretle oyunu kıyaslayalım. e-Ticaret bizim coğrafyada yapılan bir iştir. Amazon, eBay Amerika'da bu işi yapıyor. Trendyol, Türkiye'de bu işi yapıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Oralardaki ekipler ağırlıklı tek bir ülkede operasyon yapmayı pazarlama yapmayı biliyorlar ve uzmanlık geliştiriyorlar. Oyun sektöründe ise durum tam tersi. Bu tüm dünyada yapılan bir iş. Yani sektörde başarılı olduğunuz zaman Türkiye'de bu sefer kendi ekosisteminde Amerika'dan Japonya'ya, Çin'e, Kore'ye reklam yapmayı bilen, yerelleştirme yapmayı bilen, ‘live operations’ yapmayı bilen, teknolojiyi kullanmayı bilen ekipleriniz oluyor." dedi.

Özistek, küresel ölçekte oyun hizmeti sunmanın, şirketlere yalnızca teknik bilgi değil aynı zamanda farklı coğrafyalarla uyumlu çalışma becerisi kazandırdığını vurguladı:

“Yani sonuçta tek bir ülkede bir teknoloji işi yapmakla 190 ülkede yapmak arasında büyük bir fark var. Oranın dilini çözmeniz lazım. Bir oyuncu Türkiye’deki serverlara bağlanıp 30 milisaniye ile oynarken Brezilya’da da aynı şekilde oynayabiliyor olması gerekiyor. Bunları çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bambaşka bir bilgi birikimi oluşuyor. Global iş yapma bilgi birikimi oluşuyor. O da sonrasında diğer sektörlere geçiyor ve diğer sektörleri de global anlamda kalkındırıyor ve globalleşmelerini hızlandırıyor.”

Oyun sektöründe yetişen profesyonellerin bugün yapay zeka tabanlı mobil uygulamalarda da başarı yakaladığını söyleyen Özistek, şöyle devam etti:

“Türkiye şu an o süreci yaşıyor aslında. Biz farklı sektörlerdeki birçok globalleşen firmaya baktığımızda oyun sektöründe çalışmış profesyonellerin oraya geçtiğini görüyoruz. O katma değeri olduğunu görüyorsunuz. Şu an mobil uygulama pazarında da yani oyun hariç içerik uygulamaları özellikle yapay zeka temelli içerik uygulamaları alanında da Türkiye çok başarılı. Dünyanın en başarılı şirketlerinin bazıları Türkiye'den çıkıyor. Çünkü oyun sektöründe deneyim kazanmış ve profesyoneller bu alana geçtiği için.”