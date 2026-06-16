Türkiye’nin ilk perakende medya şirketi Mimeda’ya uluslararası ödül

Retail Media X Awards, perakende medya sektörünün en saygın uluslararası ödül programları arasında yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden perakendecileri, medya ağlarını, teknoloji şirketlerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren organizasyon; perakende medya alanındaki başarılı uygulamaları, yenilikçi projeleri ve sektör liderlerini ödüllendiriyor.

Bu yılki programda dünyanın önde gelen perakende medya organizasyonlarıyla birlikte değerlendirilen Mimeda, elde ettiği bu başarıyla Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti. Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel’in ödüle layık görülmesinde; Türkiye’nin ilk perakende medya networkünü ekibi ile birlikte sıfırdan kurarak kısa sürede sektörün öncü yapılarından biri haline getirmesi, iş ortakları için ölçülebilir ticari değer yaratan yenilikçi çözümler geliştirmesi, perakende medya ekosisteminin büyümesine öncülük etmesi ve markalar, ajanslar ile sektör profesyonellerinin bu alandaki bilgi ve yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları etkili oldu.

Türkiye’nin ilk perakende medya şirketi olarak Mimeda, perakende medyanın Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaşması adına yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Şirket, sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren etkinlikler, eğitim programları, içerik çalışmaları ve yenilikçi projelerle perakende medya ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor. Uluslararası arenada kazanılan bu ödül, yalnızca Mimeda’nın başarısını değil, aynı zamanda Türkiye’deki perakende medya ekosisteminin küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi de ortaya koyuyor.