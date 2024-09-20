Türkiye’nin ilk ticaret mahallesi Bayrampaşa’da hayata geçiyor

Türkiye’de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ticari gayrimenkul talebi sürekli artış gösteriyor. Gelişen iş merkezleri, ofis alanlarına olan talebi artırırken, perakende ve ticaret sektörleri de yeni yatırımlar çekmeye devam ediyor. Bilgiçler Yapı, bu artan talebe AKTİM serisi projeleriyle yanıt veriyor. Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa’da inşa ettiği AKTİM Çarşı & Ofis projesiyle, 338 ünite ticari alanı yatırımcıların kullanımına sunuyor. Bayrampaşa'da 130 milyon dolarlık yatırımla, 95 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen AKTİM Çarşı & Ofis projesi bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Proje, modern ticaret ve iş alanları ile bölgenin ekonomik potansiyelini artırmayı hedefliyor.2025 yılı Eylül ayında teslimlere hazırlanan proje, özellikle iş dünyasının modern ofis ve ticaret merkezlerine olan talebini karşılamak için tasarlanmış durumda.

“Trende uyum sağlayan proje hayata geçiyor”

Küresel gayrimenkul piyasasında sürdürülebilirlik giderek daha büyük bir rol oynuyor. Özellikle enerji verimliliği sağlayan, ticaretin hızlanmasını kolaylaştıran çözümlere sahip binalar, hem yatırımcılar hem de kiracılar için cazip hale geliyor. Bilgiçler Yapı, projelerinde enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere ve çevre dostu inşaat çözümlerine yer vererek bu trende uyum sağlıyor. Bu da sürdürülebilirliğe önem veren yatırımcılar için şirketi cazip bir seçenek haline getiriyor. Bilgiçler Yapı, projelerinde dijitalleşmeyi ve yeni nesil teknolojileri aktif bir şekilde kullanıyor. Özellikle ticari projelerinde sunduğu gelişmiş güvenlik sistemleri, otomatik enerji yönetimi ve akıllı altyapılar, işletmelerin daha verimli çalışmasına olanak tanıyor. Bu dijital çözümler, sadece yerli değil, aynı zamanda yabancı yatırımcılar için de büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Dijitalleşme trendine uyum sağlayan projeler, özellikle yeni nesil ticaret ve iş dünyasının taleplerini karşılamada öne çıkıyor.

AKTİM Çarşı & Ofis projesi yatırımcısına modüler yapısıyla, her ihtiyaca çözüm üretilecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında ofisler ve müstakil cadde mağazaları yer alırken, Osmanlı mimarisinin esintileriyle tasarlanan yapılar tamamen yatay mimari olarak planlandı. Ayrıca, "Ticaret Mahallesi" adı verilen, cadde konseptli müstakil dükkanlar da projede yer alıyor.

Gayrimenkul alımında, stratejik konum ve yatırım potansiyeline dikkat!

Ticari gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Özellikle gayrimenkul yatırımlarında yatırım potansiyeline çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca yatırım yaparken projelerin konumları en kritik faktörlerin başında geliyor” diye konuştu. Bugüne kadar hayata geçirdikleri AKTİM projelerinin stratejik konumlarına dikkat çeken Bilgiç, “Projelerimizi İstanbul’un gelişen bölgelerinde gerçekleştirdik. AKTİM Çarşı & Ofis projemiz ise merkezi ve ulaşım ağlarına en yakın konumda Bayrampaşa’da yükseliyor. Projemiz, İstanbul’un ticaret merkezine yakınlığı ile hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için ideal bir seçenek olarak görülüyor. Bu projelerin hızla değer kazanması, yatırım geri dönüş oranlarını artırarak potansiyel yatırımcıların ilgisini çekiyor” dedi.

Kira geliri artışı satışları hızlandırdı!

Ticari gayrimenkul yatırımlarında kira geliri potansiyeli, yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde etkiliyor. Bilgiçler Yapı’nın projeleri, yatırımcılara düzenli ve yüksek kira geliri sağlama potansiyeli sunuyor. Özellikle AKTİM projelerinde ticari alanların kısa sürede kiralanması ve işletilmesi, yatırımcılar açısından hızlı geri dönüş sağlıyor. Bu da projelerin finansal açıdan cazip hale gelmesine katkıda bulunuyor. Bilgiçler Yapı, küresel ve yerel gayrimenkul trendlerine uyum sağlayarak yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratıyor. Stratejik konumlamanın kurumsal markaların dikkatini çektiğini kaydeden Bilgiç, “Merkezi lokasyonlardaki projeler yüksek kira geliri potansiyeliyle, yerli yabancı yatırımcıların daha çok ilgisini çekiyor” dedi.