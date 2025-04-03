Türkiye’nin ilk yerli "Kendi Yürür İlaçlama Makinesi" Konya’da tanıtılacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tarım makineleri sektöründe 52 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Konya merkezli Önallar Tarım Makineleri A.Ş. kendi Ar-Ge ekibinin geliştirdiği ve ürettiği kendi yürür ilaçlama makinesini bu yıl Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşturacak.

Önallar Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Önal, Türk tarım makineleri sektörü için önemli bir gelişmeye imza attıklarını belirterek, yeni nesil tarım makineleri üretimiyle sektörü geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

“Kullanıcı dostu makineler daha fazla ön plana çıkıyor”

Şenol Önal, yaptığı açıklamada, “Tarım makineleri endüstrisinde kullanım alanı itibarıyla özel bir öneme sahip olan ilaçlama makinelerinde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir pazar payı olan şirketimiz 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Konya Tarım Fuarı’nda, 4. salonda ziyaretçilerini ağırlayacak. Konya Tarım Fuarı sektörde birçok yönüyle Avrupa’nın üçüncü, ülkemizinse en büyük fuarıdır. Ülkemiz, iklim değişikliği baskısıyla değişen tarım deseni ve tarım sektöründe azalan işgücü nedeniyle son teknoloji tarımsal mekanizasyon araçlarına daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Sektörümüz aslında ithalat baskısı altında olmasa da özellikle biçerdöver gibi kendi yürür tarım makineleri toplam ithalatımızda kayda değer bir yekûn tutmaktadır. Diğer yandan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarımla uğraşanların yaş ortalamaları 60’a dayanmış durumdadır. Bu durum makinelerin sadece verim ve kaliteye değil, üreticilerin zaman konforlarına katkı sağlayacak unsurlarına da odaklanılması gerektiğini göstermekte olup kullanıcı dostu makineler çiftçi tercihlerinde giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır” dedi.

“Üreticimiz yatırım avantajın sahip olacak”

Türkiye’nin ilk kendi yürür makinesini ürettiklerini belirten Önal, “Firmamız ülkemizde tarım makinaları alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen tek tasarım merkezi olup mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin çalışmaları ile yine ülkemizde ilk defa firmamız tarafından üretilen kendi yürür ilaçlama makinası Konya Tarım Fuarındaki standımızda sergilenecek. Tanıtımı yapacağımız makinamız, sadece kendi yürür ilaçlama makinası olarak değil, makine üzerindeki bazı apart değişiklikleri ile aynı zamanda kendi yürür hassas bir mineral gübre atma makinası şeklinde de kullanılabilecek. Bu özelliği ile tarım üreticilerimiz önemli bir yatırım avantajına da sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Maliyetleri minimuma indiriyor

Kendi yürür ilaçlama makinasının bazı özelliklerini de anlatan Şenol Önal, “Makinemizin geniş ilaçlama kolları ve yüksek çalışma hızı sayesinde büyük tarım alanları kısa sürede ve homojen bir şekilde ilaçlanabiliyor. Bu durum hem ilaçlama süresini kısaltır hem de iş gücü maliyetlerini azaltıyor. Aynı zamanda geniş lastik yapısı ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde tarlada minimum toprak sıkışması oluşturuyor. Bu sayede toprak yapısı korunarak verim kaybı önlenir. Üstün mabevara kabiliyeti, daha hassas uygulaması bağımsız kullanım avantajı ile maliyetleri düşürerek çiftçimize fayda sağlıyor. Ayrıca yenilikçi ve son faz motor teknolojisi sayesinde yakıt tüketimi minimum seviyeye indirip, uzun vadede işletme maliyetlerinin düşmesini sağlıyoe Bu avantajlar, çiftçilerin daha etkili, ekonomik ve çevre dostu bir ilaçlama yapmasını mümkün kılıyor” dedi.

“Yurt dışında önemli pazar payı var”

Makinenin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önerdiği ve desteklediği ortak makine kullanımı için son derece uygun olduğunun altını çizen Önal, "Hali hazırda bazı ziraat odaları, birlikler ve kooperatifler kendi yürür ilaçlama makinası ithal ederek üyelerine, ülkemizde yoğun bir şekilde uygulanan biçerdöver hizmetleri gibi müteahhitlik hizmeti vermektedir. Kendi yürür ilaçlama makinasının yurtdışında da önemli bir pazar payı var. İlerleyen zamanda yapacağımız ihracatlarımızla hem ülkemize katma değer kazandırmayı hem de ithalatın azalmasını sağlayarak sektörümüzün dış ticaret dengesine olumlu katkı vermeyi hedefliyoruz. Projemizin hazırlanmasında, tasarım merkezi ve teknik ekibimiz başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, Ziraat Bankası’na, Selçuk Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültelerine, TARMAKBİR’e, MAKFED’e, MAİB’e, KSO’ya, KTO’ya, Ziraat Odalarımıza PANKOBİRLİK’e, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, Konya Teknokent’e ve tüm müşterilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.