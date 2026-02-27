Türkiye’nin ilk yerli ve millî bataryalı manevra lokomotifini Seza Çimento aldı

Operasyonel süreçlerinde karbon ayak izini azaltma ve verimliliği artırma hedefiyle filosuna kısa süre önce 16 adet tamamen elektrikli iş makinesi dahil eden Seza Çimento, bu yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, KAAF Demiryolu Araçları A.Ş. tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve millî bataryalı manevra lokomotifi için henüz tasarım aşamasındayken sipariş vererek, ‘ikiz dönüşüm’ vizyonunu raylara taşıdı.

Prof. Dr. Yasemin Açık: Bu lokomotif, dışa bağımlılığı azaltan bir duruşu temsil ediyor

Projenin lansmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile önde gelen kamu yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla Kayseri’de düzenlendi. Lansmanda bir konuşma yapan Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yerli teknoloji üretiminin somut iş birlikleriyle yükseleceğini söyledi. Tasarım aşamasındayken bu projeye dahil olduklarını ve ilk siparişi vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Açık, “Bu lokomotif, biz sanayiciler için bir makineden ötesini; yüksek teknoloji üretimini ve dışa bağımlılığı azaltan bir duruşu temsil ediyor” dedi.

“Demir yolunu stratejik bir öncelik olarak görüyoruz”

Demir yolu taşımacılığının, Türk sanayisinin küresel standartları sağlaması ve korumasında kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Açık, şöyle devam etti; “Demir yolu, faaliyet gösterdiğimiz çimento sektörü için de ayrı bir öneme sahip. Çünkü bizler, yurt dışından petrokok ve kömür ithal ederken yurt dışına da çimento ve klinker ihraç etmekteyiz. Çimento ve klinker yükte ağır ürünlerdir. Dolayısıyla lojistik süreçlerin demir yolu ile yönetilmesi hem operasyonel verimlilik sağlıyor hem de karbon ayak izimizi düşürüyor. Biz de Seza Çimento olarak, fabrikamızın temellerini atarken demir yolunu stratejik bir öncelik olarak gördük. Fabrika sahamıza birkaç kilometre uzaklıkta olan demir yolu hattına ulaşmak için büyük bir kararlılıkla hareket ettik. Devlet Demiryolları onayı ve iş birliğiyle en yakın istasyondan tesisimizin içerisine kadar toplam beş demir yolu hattı çektik. Bu süreçte tüm altyapıyı kendi kaynaklarımızla sağladık. Böylece daha fabrikamızın kapılarını açarken aynı zamanda raylarla dünyaya entegre olduk. Bu yatırım sayesinde bugün ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ve limanlara ulaştırıyor, Doğu Anadolu’dan dünyaya köprüler kuruyoruz.”

“Dijital ve yeşil fabrika vizyonumuzla tam uyum sergiliyor”

Seza Çimento’nun sadece bir üretim tesisi olma sınırlarını aştığını ifade eden Prof. Dr. Açık, “Endüstri 4.0 odaklı altyapımız ve sistemlerimize entegre etmeye başladığımız yapay zeka çözümleriyle Doğu Anadolu’nun teknoloji üslerinden biri haline geldik. KAAF tarafından %100 yerli mühendislik ve öz kaynaklarla geliştirilen bu lokomotif de sıfır emisyonla çalışma prensibi ve yüksek verimlilik parametreleriyle bizim dijital ve yeşil fabrika vizyonumuzla tam uyum sergiliyor” açıklamasında bulundu.