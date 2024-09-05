Sabay Lojistik 40. yılında yüzde 15 büyümeyi hedefliyor

Haluk Aymen tarafından 1 Ağustos 1984 tarihinde İskenderun’da kurulan Sabay Lojistik 40 yaşında. Günümüzde Türkiye’deki 5 ofisi ve dünyanın 170 ülkesindeki ortakları vasıtası ile global lojistik sektörünün önemli bir aktörü olan Sabay Lojistik, konteyner, uçak kargo, express e-ticaret ve proje taşımaları konusunda başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

"Sabay’ı daha da ilerilere götürme hedefimiz var"

Şirkette üçüncü kuşak temsilcisi olan Sabay Lojistik CEO’su Kerim Aymen, “Dedemin kurduğu ve babam Bülent Aymen’in büyüterek günümüze getirdiği Sabay’ı daha da ilerilere götürme hedefimiz var. Şirketimiz sahip olduğu lisanslarla, e- ticaret taşımacılığı konusunda dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin Türkiye gümrükleme ve dağıtım hizmetlerinde önemli ölçüde büyüme kaydetti. 40. Yılımızda İstanbul Hadımköy’de ekim ayı içinde faaliyete sokacağımız 6 bin 100 metrekare kapalı ve 30 bin metrekare açık alana sahip depolama tesisimizde e-ticaret firmalarının mallarını depolarken, tüm ihracat ve ithalat ürünlerinin de depolama işlemlerini yapacağız. Ayrıca konteyner ve hava kargo taşımalarında tüm zorluklara rağmen 2024 yılını yüzde 15’lik bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.