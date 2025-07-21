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Türkiye'nin köklü iki tekstil firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan ettiler

İki köklü tekstil firması Gülsoy Tekstil ve Art Giyim konkordato talebinde bulundu. Geçtiğimiz yıl üretimi durduran Art Giyim için mahkeme 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verirken Gülsoy Tekstil için 3 aylık geçici konkordato süresi tanıdı.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin köklü iki tekstil firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan ettiler
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Türkiye'nin iki önemli tekstil firması ekonomik zorluklara daha fazla dayanamadı ve konkordato talebinde bulundu. 

Sakarya'da faaliyet gösteren Art Giyim, geçtiğimiz yıl üretimini tamamen durdurmuş ve piyasadan çekilme sinyalleri vermişti. 

Mahkeme, şirketin içinde bulunduğu zor durumu dikkate alarak konkordato tedbirlerinin sürmesine ve konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.

Komiser heyet görevlendirildi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil ve şirket ortakları da benzer şekilde konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu süreçte şirketin mali yapısını incelemek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

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